Koronavírus-járvány

Péntektől szigorítják a korlátozásokat Izraelben

Izraelben péntektől tovább szigorítják a már kilenc napja életbe léptetett járványügyi korlátozásokat a koronavírus-pandémia harmadik hullámának feltartóztatása érdekében - jelentette a 12-es kereskedelmi TV kedd este.



Az új koronavírus-fertőzések egyre meredekebben emelkedő számának csökkentésére legalább kéthetes "hermetikus" zárlatról döntött kedd este az izraeli kormány, miután Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Beni Ganz védelmi miniszter előzetesen megegyezett a lényeges pontokról.



Teljesen bezárják az iskolákat, és távoktatást vezetnek be, és várhatóan ezúttal az ultraortodox települések is követni fogják a kormányzati utasításokat a magasba szökő járványügyi adatok miatt.



Az ország számos pontján azonosították a vírusnak az Egyesült Királyságból származó, különösen gyorsan terjedő mutált változatát. A szerológiai vizsgálatok alapján harminc, a vírus új változatával fertőzött ember 189-nek adta át rövid idő alatt ezt a vírust Izraelben.



A kormány célja az összes nem létfontosságú munkahely bezárása, illetve kapacitásuk felére csökkentése. Az emberek csak akkor hagyhatják el lakásaikat, ha létfontosságú munkahelyeikre vagy a nyitva hagyott élelmiszerboltokba és gyógyszertárakba mennek, illetve magányosan sportolhatnak a karantén időtartama alatt.



Az eddigi tíz helyett csak öten tartózkodhatnak együtt zárt térben, tíz főben korlátozták a szabad terepen gyülekezők számát. Továbbra is csak ezer méterre lehet elhagyni a lakásokat, és tilos egymás otthonába látogatni.



"Ha nem cselekszünk azonnal, akkor sok száz izraelit veszítünk el. A brit mutáció kicsúszott az ellenőrzés alól. A kórházak már arra figyelmeztetnek, hogy veszélyes szakaszba lépünk" - kezdte Benjámin Netanjahu a kormány újabb szigorításokról döntő ülését.



Izrael oltóanyaghiány miatt a jövő héten lelassítja vagy akár teljesen leállítja az oltását a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett vakcina első adagjával. Az új szállítmány várhatóan több hét múlva érkezik, de eközben a szükséges 21 nap letelte után megkapják a számukra félretett második adagot mindazok, akiket már beoltottak egyszer a vakcinával.



Az izraeli egészségügyi minisztérium engedélyezte az amerikai és a kanadai hatóságok után harmadikként az amerikai Moderna vállalat oltóanyagát is. Ebből nyáron hatmillió dózist kötöttek le.



A Modernánál érdeklődő izraeli újságírók azt a választ kapták, hogy az első szállítmány az eredetileg kikötött március helyett már januárban megérkezhet, de Juli Edelstein egészségügyi miniszter azt nyilatkozta, hogy csak két hónap múlva lehet számítani a vakcinára.



Március óta 450 116-an fertőződtek meg koronavírussal. Jelenleg 55 312 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium honlapja. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben február óta 3445-en haltak meg. Jelenleg 1361 beteget ápolnak az egyre zsúfoltabb kórházakban, közülük 764-en súlyos állapotban vannak, 183 embert kapcsoltak lélegeztetőgépre.