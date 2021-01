Koronavírus-járvány

2021.01.05 07:00 MTI

Vád alá helyezték a franciaországi szilveszteri vadparti egyik szervezőjét Tiltott rendezvény szervezése, mások életének veszélyeztetése, alkohol tiltott forgalmazása, kábítószer használatának segítése, mások vagyonának megrongálása és bújtatott foglalkoztatás ellene a vád. Eljárás indult annak az illegális szilveszteri vadpartinak az egyik szervezője ellen, amelyen csaknem 2500-an vettek részt a franciaországi Bretagne-ban - közölte a helyi ügyész hétfőn.



Philippe Astruc a nyugat-franciaországi Rennes-ben tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az 1999-es születésű főszervező büntetlen előéletű. Tiltott rendezvény szervezése, mások életének veszélyeztetése, alkohol tiltott forgalmazása, kábítószer használatának segítése, mások vagyonának megrongálása és bújtatott foglalkoztatás ellene a vád.



Az ügyész kezdeményezte a gyanúsított előzetes letartóztatásba helyezését.



A férfit a 36 órán át tartó buli után szombat délután vették őrizetbe Bretagne-ban. A házkutatás során egy, feltételezhetően belépőjegyekből származható nagyobb összeget, kábítószert, hangtechnikai berendezéseket és egy teherautót is lefoglaltak a nyomozók.



A vádemelést megelőző nyomozás során kiderült, hogy a szervező több mint ezer SMS-t küldött szét december 31-én arról, hogy a nyugat-franciaországi Lieruon településen bulit szervez két kiürített hangárban.



Az ügyész szerint azonban elképzelhetetlen, hogy "egyetlen ember szervezzen egy ilyen rendezvényt", ezért a többi szervező azonosítása folytatódik annak érdekében, hogy a bíróságon feleljenek a tettükért. Kiemelte: legalább további három-négy, de az is lehet, hogy valamivel több emberről van szó.



Franciaországban komoly bírálatokat váltott ki, hogy a rendőrség látszólag passzívan viselkedett a külföldön is nagy visszhangot kapott technobuli helyszínén.



"Nem vártunk karba tett kézzel" - hangsúlyozta az ügyész. Elmondta, hogy csütörtök este fél 7 órakor "nem kevesebb mint háromszáz járművet" észlelt a rendőrség Saint-Nicolas de Redon településnél, amelyek két órával később északnak, Lieuron felé indultak.

"Ekkor nyolcvan helyi csendőr megpróbált közbelépni és megakadályozni, hogy a csoport elérje a végső célpontot" - fogalmazott. Este 9 órakor a csendőrök jelentős erőszakkal találták magukat szemben, hárman megsérültek közülük, és egy gépkocsit pedig felgyújtottak - emlékeztetett.



Elmondta: az előre megfontoltságot bizonyítja a helyszín előkészítése, amelyet körbebarikádoztak, a hangárban pedig fény- és hangtechnikai berendezéseket állítottak fel.



A nyomozás során az is kiderült, hogy az Európa minden tájáról érkezett résztvevők 5 eurós belépőt fizettek. Az ügyész megemlítette, hogy spanyolok, olaszok és lengyelek is voltak a vadpartin, s a résztvevők kevesebb mint 5 százaléka viselt maszkot.



Az ügyész a kritikákra válaszul elmondta, hogy a résztvevők több mint kétharmadát, 1645 embert megbüntettek a rendőrök a járványügyi előírások - a kijárási tilalom, a kötelező maszkviselés - megsértése, illetve más szabálysértések, 225 esetben droggal összefüggésben, miután a csütörtök óta a kijárat előtt várakozó rendvédelmi szervek szisztematikusan igazoltattak mindenkit, aki gyalog vagy gépkocsin távozott a helyszínről.