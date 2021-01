Koronavírus

Franciaországban felgyorsították az oltási kampányt

Az eredeti tervek szerint januárban csak az idősotthonok lakói és dolgozói vehették volna fel az oltást. 2021.01.04 21:05 MTI

Több ezer embert oltottak be hétfőn a koronavírus-ellen Franciaországban, és az elkövetkező napokban a kampányt kiterjesztik minden legalább ötvenéves egészségügyi dolgozóra - jelentette be a kormány, amelyet az ellenzék hevesen bírált az oltási program lassúsága miatt.



Az eredeti tervek szerint januárban csak az idősotthonok lakói és dolgozói vehették volna fel az oltást.



"Ma több ezer oltás történt az országban, de felgyorsítjuk a ritmust szerdától, csütörtöktől, péntektől" - mondta Olivier Véran egészségügyi miniszter a válságtanácskozás előtt, amelyet Emmanuel Macron államfő hívott össze válaszul a bírálatokra.



Jóllehet több mint 65 ezren vesztették életüket a járvány szövődményeiben, a nyolc nappal ezelőtt kezdett oltási program keretében január 1-ig alig 516 ember vehette fel az oltást, miközben a szomszédos országokban már meghaladta a több százezret a beoltottak száma.



Az egészségügyi miniszter a párizsi Hotel-Dieu kórházban kialakított oltóközpontban elmondta: országszerte hasonló központokat hoznak létre.



"Ma este 27 központban, ahol van már oltóanyag, megkezdik az egészségügyi dolgozók beoltását" - mondta a tárcavezető.



"Holnap estig vagy szerdára megnégyszerezzük a központok számát, ami azt jelenti, hogy mintegy száz kórházban be tudjuk oltani az ott dolgozókat, illetve a házi orvosokat. Kijelenthetem, hogy a mai napon már több ezer embert oltottunk be az országban" - tette hozzá.



A kormány jelezte, hogy az idősotthonokba szállítandó dózisokat megduplázza, és a kiszállítást felgyorsítja, és februárra az idősotthonokon és a kórházakon kívül is megnyílnak az oltóközpontok az idősebbek számára. A cél továbbra is az, hogy március végéig 5-10 millióan felvegyék az oltást országszerte.



A járványügyi korlátozások januárra tervezett enyhítése a kulturális intézmények január 7-i és a vendéglátóhelyek január 20-i nyitásával azonban távolodni látszik, miután a kormány attól tart hogy az év végi ünnepek alatti családi összejövetelek miatt a következő napokban emelkedni fognak a mutatók.



"A vírus terjedése egyelőre túl erős ahhoz, hogy enyhítések legyenek" - mondta Arnaud Fontanet, a kormány mellett működő tudományos tanács tagja a France Info hírrádióban. Gabriel Attal kormányszóvivő pénteken már jelezte, hogy nem lesz lehetséges az októberben bezárt színházak, mozik és múzeumok kinyitása január 7-én.



Az ország teljes területén éjszakai kijárási tilalom van érvényben az általános karantén december 15-i feloldása óta, amely a legtöbb helyen este 8 órától reggel 6 óráig van érvényben, de szombat óta 6 millió francia számára két órával előbb, már este 6 órakor elkezdődik az ország keleti részén, ahol ismét a maximális riasztási küszöb fölé emelkedett a 100 ezer főre jutó fertőzöttek száma.

Az egészségügyi tárca hétfő este közzétett adatai szerint a év végi ünnepek hatása még nem érződik a mutatókban. Az elmúlt 24 órában csak 4022 új estet tártak fel, ugyanakkor 1258 betegfelvétel történt a kórházakban, ahol jelenleg 25 ezer fertőzöttet ápolnak, közülük 2666-an vannak intenzív osztályon, 245-tel többen, mint vasárnap. Az elmúlt 24 órában az elhunytak száma 378-cal 65 415-re emelkedett.