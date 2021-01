Koronavírus-járvány

Spanyolországban több mint 30 ezerrel nőtt az igazolt esetek száma

A járvány kezdete óta azonosított esetszám közelít a kétmillióhoz, a halálos áldozatok száma már meghaladta az 51 ezret. 2021.01.05 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több mint 30 ezerrel nőtt a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma január első napjaiban - ismertette az idei első országos járványügyi összesítést María José Sierra, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ epidemiológusa hétfőn Madridban.



A szakember tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában 4420 esetben diagnosztizáltak fertőzést az elvégzett vizsgálatok.



A járvány kezdete óta azonosított esetszám közelít a kétmillióhoz, a halálos áldozatok száma már meghaladta az 51 ezret. Az elmúlt egy hétben 397-en hunytak el a fertőzés következtében.



Országos átlagban százezer emberből 272-en fertőzött, december 10-én számuk még 189 volt, a járvány terjedése azóta fokozódik.



A tizenhét tartományból hétben az országos átlagot meghaladó a fertőzöttek aránya, a legmagasabb Extremadurában, ahol százezer lakosra 604 fertőzés jut. A legkedvezőbb a járványügyi helyzet Asztúriában, százezerből 121 esettel.



María José Sierra beszámolt arról, hogy a múlt év utolsó hetében mintegy 770 ezer koronavírus-tesztet végeztek el, a pozitivitási arány 10 százalékos volt.



A szakember hangsúlyozta: a lappangási időt figyelembe véve még korai értékelni, hogy az ünnepi időszak milyen hatással volt a járvány terjedésére, de aggasztónak nevezte a tapasztalható növekvő tendenciát.



A növekvő esetszám miatt Katalóniában újabb korlátozásokat vezetnek be csütörtöktől tíz napra. Egyebek mellett bezárják a bevásárlóközpontokat, az edzőtermeket és hétvégenként a nem létfontosságú szolgáltatásokat is. A régióban korlátozzák a települések közötti szabad mozgást.



Salvador Illa egészségügyi miniszter a madridi sajtótájékoztatón kitért arra, hogy Spanyolország eddig 718 ezer adagot kapott a Pfizer és a BioNtech által kifejlesztett védőoltásból, legutóbb épp hétfőn. Az oltást eddig több mint 82 ezer embernek adták be.



A spanyol sajtó a tartományokra hivatkozva arról számolt be vasárnap, hogy az egy hete megkezdődött oltási kampány logisztikai problémák és az ünnepi időszak miatt a tervezettnél jóval lassabban zajlik.