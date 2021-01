Koronavírus-járvány

Skóciában egyhavi zárlatot rendelt el a kormány

Az intézkedés alapján a Skóciában élőknek otthonaikban kell maradniuk, és csak testmozgás céljából, illetve az alapvető fontosságú cikkek és gyógyszerek beszerzése végett léphetnek az utcára. 2021.01.04 16:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csaknem egyhavi zárlatot rendelt el hétfőn a skót kormány az új koronavírus-változat gyors terjedésének megfékezése végett.



Nicola Sturgeon skót miniszterelnök hétfő délután az edinburghi parlamentben bejelentette, hogy a korlátozások kedden nulla órától lépnek életbe és január végéig tartanak.



Sturgeon szerint a fertőzések számának meredek emelkedése komoly terhet ró az állami egészségügyi szolgálatra (NHS), és a korlátozó intézkedések nélkül a skóciai kórházak három-négy héten belül megtelnének.



Az intézkedés alapján a Skóciában élőknek otthonaikban kell maradniuk, minden lehetséges esetben otthonról kell dolgozniuk, és csak testmozgás céljából, illetve az alapvető fontosságú cikkek és gyógyszerek beszerzése, vagy szükség esetén orvosuk felkeresése végett léphetnek az utcára.



Közterületen mindenki csak egy olyan emberrel találkozhat, akivel nem él egy fedél alatt. A vallási intézményeket bezárják és az iskoláknak is jórészt online oktatásra kell átállniuk.



Nicola Sturgeon szerint a helyzet súlyosságát és a védelmi intézkedések sürgősségét jelzi, hogy a Skóciában elvégzett koronavírus-szűrővizsgálatok 15 százaléka pozitív eredményt mutat.



A skót miniszterelnök hozzátette, hogy a skóciai koronavírus-fertőzések felét a nemrégiben azonosított új vírusvariáns okozza.



Az Angliában december közepén azonosított - azóta több más országban is izolált - új koronavírus-variáns a vizsgálatok alapján a korábbi változatoknál 50-70 százalékkal fertőzőképesebb lehet.



Nagy-Britanniában az utóbbi napokban rendre 50 ezer felett jár a szűrővizsgálatokkal kimutatott új koronavírus-fertőzések napi száma a korábbi hetek 20-25 ezer, tesztekkel kiszűrt átlagos új napi esetszáma után.



Szakértők szerint a terjedés gyorsulásában elsődleges szerepe van az új vírusvariánsnak.



Hétfőn Boris Johnson brit miniszterelnök azt mondta, hogy Angliában is "kétségtelenül" újabb korlátozásokra lesz szükség. Johnson ezek mibenlétét nem részletezte, de a Downing Street nem sokkal később közölte, hogy a kormányfő hétfő este, közép-európai idő szerint 21 óra után ismerteti a terveket.



A téli szünetét töltő londoni alsóházat szerdára soron kívüli ülésre hívták össze, hogy a képviselők a kialakult gyakorlatnak megfelelően megvitathassák a járvány megfékezését célzó új kormányzati intézkedéseket és szavazhassanak is róluk.



Anglia számos országrészében, köztük Londonban és a környező megyékben már december második fele óta azokhoz hasonló korlátozó intézkedések vannak érvényben, amilyeneket Nicola Sturgeon skót miniszterelnök hétfőn bejelentett.