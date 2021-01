Földmozgás

Ismét megrengett a föld Horvátországban!

Ismét megrengett a föld Horvátországban. A december végi, Petrinja közelében kipattant 6,3-as erősségű főrengést számos utórengés követte, ám január 4-én reggel egy, a Richter-skála szerinti 4,7-es erősségű rázkódás is kipattant Petrinja közelében, 10 kilométer sekélyen. A földmozgást Magyarország délnyugati határának környékén is érezték, károkról egyelőre nincs hír. A sok, erőteljes utórengés miatt az emberek nem mernek visszamenni házaikba, az éjszakát az időjárás ellenére is sokan az utcán töltik - van, aki a kocsijában, mások sátrakban alszanak.





Az utóbbi 10 rengés

Event date Location Distance Magnitude 04th January 2021 at 05:49 AM Petrinja, Sisačko-Moslavačka, Croatia 0.00 miles 4.7 04th January 2021 at 05:08 AM Petrinja, Sisačko-Moslavačka, Croatia 5.90 miles 1.4 04th January 2021 at 04:40 AM Glina, Sisačko-Moslavačka, Croatia 12.62 miles 1.5 04th January 2021 at 03:20 AM Petrinja, Sisačko-Moslavačka, Croatia 3.35 miles 3.7 04th January 2021 at 02:04 AM Glina, Sisačko-Moslavačka, Croatia 12.66 miles 1.4 04th January 2021 at 01:53 AM Pustike, Croatia 24.24 miles 1.3 04th January 2021 at 01:08 AM Pustike, Croatia 16.10 miles 2.9 03th January 2020 at 10:32 PM Pustike, Croatia 22.60 miles 1.4 03th January 2020 at 09:11 PM Glina, Sisačko-Moslavačka, Croatia 19.90 miles 1.7 03th January 2020 at 08:15 PM Topolovac, Sisačko-Moslavačka, Croatia 14.05 miles 1.6