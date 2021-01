Koronavírus-járvány

Belgiumban tovább csökken az új fertőzöttek száma

A belga közegészségügyi intézet legfrissebb adatai szerint tovább csökken az új koronavírusos fertőzöttek napi átlaga az országban. 2021.01.04 01:30 MTI

December 24. és január 3. között napi átlagban 1600 ember tesztje volt pozitív, ami az azt megelőző hasonló időszakhoz képest 31 százalékos csökkenést jelent. A halálozások számának napi átlaga 68 volt az utóbbi hét nap folyamán, 21,8 százalékkal kevesebb, mint az az előtti héten.



A járvány kezdete óta összesen 6 974 818 tesztet hajtottak végre Belgiumban.



Alexander de Croo belga miniszterelnök a hét végén emlékeztetett arra, hogy a koronavírus elleni küzdelem még korántsem ért véget, ezért a korlátozó intézkedések lazítására fokozatosan és valószínűleg csak március után kerülhet sor. Mint mondta, enyhítéseket akkor fognak majd bevezetni, ha az új fertőzöttek napi átlaga nem lesz több 800-nál.



"El kell kerülnünk azt, hogy a járványgörbe újra negatív irányba forduljon át. Nem szabad egy harmadik járványhullámot megengednünk, mert az rosszabb lesz, mint a második. Egy esetleges harmadik hullámot már nem is tudnánk kezelni" - hívta fel a figyelmet a kormányfő.



A szomszédos Hollandiában továbbra is igen magas, 8600 feletti az új azonosított fertőzöttek napi átlaga - derül ki a holland közegészségügyi szolgálat hétvégi adataiból. Az új fertőzöttek aránya 5 százalékkal emelkedett az elmúlt napokban, azonban 13 százalékkal csökkent az előző két hét adataihoz képest. A helyi sajtó felhívta a figyelmet, hogy ez annak is tulajdonítható, hogy kevesebb tesztet hajtanak végre az egészségügyi hatóságok. Csökkent a halálozások száma is.



A helyi sajtó arról is beszámol, hogy a holland kórházak nehéz helyzetben, vannak a túlzsúfoltság miatt. Jelenleg 2000 beteget kezelnek egészségügyi intézményekben, 15 százalékkal többet, mint két héttel ezelőtt, néhány fertőzöttet német kórházakba szállítottak át intenzív ápolásra. Négy nagyváros, Amszterdam, Rotterdam, Hága és Almere a fertőzés melegágya, ezeken a helyeken a legmagasabb a fertőzöttek napi aránya.



Luxemburgban az egészségügyi minisztérium vasárnap közölt adatai szerint szombaton 21 új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak, és ketten haltak bele a járvány okozta betegségbe. A valamivel több, mint félmillió lakosú nagyhercegségben a kór helyi megjelenése óta közel 47 ezren kapták el a fertőzést, és 503-an haltak meg.