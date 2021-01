Terrorizmus

Franciaországban tavaly két iszlamista merényletet hiúsítottak meg

Két iszlamista terrortámadást hiúsítottak meg Franciaországban 2020-ban, és 33-at 2017 óta, miközben öt szélsőjobboldali merényletet is sikerült megakadályozni az elmúlt három évben - mondta vasárnap Laurent Nunez, a hírszerzés országos koordinátora az Europe1 kereskedelmi rádió és a CNews hírtelevízió közös műsorában.



A korábbi belügyi államtitkár a merénylettervek részleteiről nem közölt részleteket.



Kiemelte, hogy "a szunnita iszlamista terrorizmus" elsődleges fenyegetettséggé vált, amit a hatóságoknak egyre nehezebb érzékelni és megelőzni.



Annak a történelemtanárnak a példáját említve, akit azért fejezett le egy csecsen dzsihadista Párizs közelében a nyílt utcán októberben, mert az Mohamed-karikatúrákat mutatott a szólásszabadságról tartott óráján, Lauren Nunez kijelentette, hogy "szélsőségesen gyorsan" lesz egy radikálisból merénylő.



Arra is felhívta a figyelmet, hogy a három legutóbbi franciaországi szunnita iszlamista támadásban a közös elem az volt, hogy a merénylő az "istenkáromlást" akarta megbüntetni és "bosszút akart állni a profétáért".



A terrorizmusért felelős országos megbízott szerint a külföldről érkező fenyegetettség már "kevésbé valószínű", jóllehet a francia titkosszolgálatok továbbra is "nagyon óvatosak" ebben a kérdésben.



Laurent Nunez jelezte, hogy azoknak a terrorizmus miatt elítélteknek, akik 2021-ben szabadulnak, olyan kötelezettségeik lesznek, mint rendszeres megjelenés a rendőrségen, vagy bizonyos helyek látogatásának tilalma. A volt államtitkár szerint 60-70 ilyen ember lesz az idei évben. Megerősítette, hogy jelenleg mintegy ötszázan vannak börtönben terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmény miatt, míg kilencszáz olyan köztörvényes bűncselekmény miatt elítélt a börtönben vált radikálissá.



Laurent Nunez elmondta, hogy 2017 óta öt szélsőjobboldali merényletet is sikerült meghiúsítani. Aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a fehér felsőbbrendűséget hirdető mozgalom erősödik, tagjai mintegy 1000-1500-an lehetnek. A szélsőbaloldali szélsőségesek száma 2-3000 között lehet, a koordinátor szerint a tavalyi évben mintegy 150-200 rongálását hajtottak végre, amelyek elsősorban gyújtogatások.