Giuseppe Conte miniszterelnök távozását sürgeti az egyik kormánypárt és az ellenzék is

Kormányválság veszélyével indult az év az olasz politikában, miután a legkisebb kormánypárt, az Élő Olaszország csütörtökig adott ultimátumot Giuseppe Conte miniszterelnöknek, az ellenzék pedig egy nap alatt százezer aláírást gyűjtött össze a kormányfő lemondatására.



Olasz sajtóértesülések szerint január 7-ig dől el Giuseppe Conte kormányának sorsa. Az általában jól informált affaritaliani hírportál több mint kilencven százalékra becsülte a kormányválság esélyét. Más források ugyanakkor a kormányátalakítás lehetőségével számolnak.



Ultimátumot a Matteo Renzi vezette, három százalék körüli Élő Olaszország (IV) kormánypárt adott Giuseppe Conténak. Az IV bejelentette, hogy január 7-re visszavonja a kormányból két miniszterét, ha a miniszterelnök nem teljesíti a párt kéréseit. Az IV követelései között szerepel, hogy a miniszterelnök a lehető legszélesebben vonja be a kormánypártokat az országnak szánt 209 milliárd euró gazdasági helyreállítási alap felhasználásába, valamint a kormány használja fel az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) forrásait is. Ezen kívül Matteo Renzi azt sürgeti, hogy Giuseppe Conte engedje át a titkosszolgálatok vezetését, amit a miniszterelnök hónapokkal ezelőtt saját hatáskörébe vont.



Matteo Renzi nem titkolta, hogy kész akár a parlamentben "kihívás elé állítani" Giuseppe Contét, aki az IV szenátorai nélkül a felsőházban nem rendelkezik a kormányzáshoz szükséges többséggel. Elemzők szerint Matteo Renzi nem kormány-, hanem miniszterelnök cserét akar elérni. Kommentárok emlékeztettek, hogy Renzi volt a 2019 szeptemberében megalakult második Conte-kormány szellemi atyja: akkor a Giuseppe Conte mögött álló Öt Csillag Mozgalom (M5S) a jobboldali Liga helyett a baloldali Demokrata Párttal (PD) folytatta a kormányzást.



Giuseppe Conte ugyanakkor biztosnak tekinti kormányfői pozícióját, érvelése szerint valójában senki sem akar válságot és előrehozott választásokat, ezért készen áll bizalmat kérni a parlamentben. Megfigyelők úgy látják, a kormányban kialakult feszültséget a Demokrata Párt saját előnyére használhatja fel új miniszteri tárcákat kérve a kormányfő támogatásáért cserébe. Sergio Mattarella államfő korábban kizárta egy harmadik Conte-kormány lehetőségét, de a jelenlegi egészségügyi és gazdasági vészhelyzet új választások megtartását is nehezíti. Az államfőnek júliusig van lehetősége a parlament feloszlatására, mivel a következő köztársasági elnök 2022-es megválasztásáig ez már nem lesz lehetséges.



Ezzel egy időben Giorgia Meloni a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnöke internetes aláírásgyűjtést indított Giuseppe Conte lemondatására, amely huszonnégy óra leforgása alatt, vasárnapig elérte a százezres csatlakozást.