Koronavírus-járvány

Ausztria heti 60 ezer adag oltóanyaggal számol januárban

Ausztria heti 60 ezer adag koronavírus elleni oltóanyaggal számol januárban - adta hírül az osztrák Kurier című napilap vasárnap.



Az idős- és az ápolási otthonokban országszerte január 12-én kezdődnek az oltások a BioNTech-Pfizer vakcina megnövelt, immár heti 60 ezres adagjával - írta a lap.



Az oltási kampány valójában december 27-én indult összesen 10 ezer vakcinával, melyből minden tartomány azonos mértékben kapott. Az oltásokat az idősotthonok lakói és az ott dolgozó személyzet körében kezdték, a részvétel mintegy ötven százalékos volt.



Az első oltások tapasztalatai rendkívüli jelentőséggel bírnak nemcsak egészségügyi, hanem logisztikai szempontból is - írja a lap. Az idős- és ápolóotthonok január 5-étől adhatják le oltóanyagigényeiket az állami beszerzési központnál. A beérkezett igények alapján 17 elosztó bázison keresztül kezdődik meg a kiszállítás a tartományokba. A cél az, hogy január 12-én biztonságban elkezdődhessen az idősek oltása Ausztria-szerte.



Mivel az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) január 6-án dönt az amerikai Moderna gyógyszergyár vakcinájának engedélyezéséről, Ausztria az első negyedévre lekötött egymillió adag BioNTech-Pfizer oltóanyag mellett további 200 ezer dózist vár az amerikai cégtől. A BioNTech-Pfizer vakcinájával szemben, melyet mínusz 70 fokon kell tárolni, a Moderna készítményénél elegendő a mínusz 20 fokon való tárolás, de a hatékonyság érdekében ennél a vakcinánál is két egymást követő oltásra van szükség.



"Célunk, hogy az oltási stratégiánk értelmében biztonságosan előkészítsük, és fokozott ütemben, területileg is átfogóan terítsük az oltóanyagot az érintetteknek. Így a szükséges második oltások hajszálpontosan időben történő beadása is biztosított lesz" - mondta Rudolf Anschober osztrák egészségügyi miniszter több lapnak.



Ausztriában az elmúlt 24 órában 1466 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 365 768 esetet regisztráltak. A koronavírusos betegséggel kórházban ápoltak száma 2227, az intenzív kezelésre szorulók 363-an vannak. A fertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 49-en haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 6324-re emelkedett.