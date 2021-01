Koronavírus-járvány

Franciaország keleti részén két órával korábban kezdődik a kijárási tilalom

A koronavírus-járvány miatti éjszakai kijárási tilalom két órával korábban, délután hat órakor fog kezdődni szombattól Franciaország keleti részén, 15 megyében - jelentette be a kormányszóvivő.



"A vírus továbbra is terjed Franciaországban, de területenként különbözően" - mondta pénteken Gabriel Attal a TF1 kereskedelmi televízióban. Jelezte azt is, hogy az érintett megyékre vonatkozó korlátozásokat a kormány egy hét múlva felülvizsgálja.



Míg országosan este 8 órától reggel hat óráig tart a kijárási tilalom, az érintett 15 megyében (Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Haute-Saône, Vosges, Territoire de Belfort, Moselle, Nievre és Saone-et-Loire) szombattól már este 6 órától tilos lesz indok nélkül a közterületeken tartózkodni.



A szigorítás az ország területének kevesebb mint húsz százalékára vonatkozik.



A kormányszóvivő pénteken kizártnak nevezte, hogy az eredeti elképzeléseknek megfelelően a kulturális intézmények január 7-én újból kinyithassanak.



Az egészségügyi tárca adatai szerint az elmúlt napokban a napi fertőzések száma ismét megközelítette a 20 ezret, ami elmarad a kormány által még a novemberi karantén előtt kitűzött ötezertől.



Kórházban 24 440 fertőzöttet ápolnak, közülük 2634-en vannak súlyos állapotban, mindkét szám stagnál, de a hatóságok az év végi ünnepek után lassú emelkedésre számítanak. Az intenzív osztályok ágyainak felén fekszenek koronavírusos fertőzöttek, de a keleti régiókban nyolcvanszázalékos az arány. A járvány kezdete óta 64 632-en vesztették életüket Franciaországban, az elmúlt 24 órában 252-en.