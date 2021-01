Koronavírus-járvány

Kínába is eljutott a brit vírusmutáció

Kínában is azonosítottak egy, a brit koronavírus-mutáció okozta fertőzéses esetet - adta hírül a kínai járványügyi központ információira hivatkozva internetes kiadásában a China Daily című kínai pártlap csütörtökön.



A kínai járványügyi központ akadémiai platformján szerdán jelent meg egy kutatásról szóló jelentés, amelyben leírják az esetet. A vírushordozó egy 23 éves kínai nő, aki az Egyesült Királyságból repült vissza Sanghajba. A megérkezését követően, december 14-én elvégzett vírustesztje pozitív lett, ezért egy sanghaji kórházba szállították elkülönítésre. A páciensnél csupán enyhe tünetek jelentkeztek. Két nappal a hazaútja előtt, az Egyesült Királyságban elvégzett vírustesztje még negatív eredményt mutatott.



A nőtől vett minta genetikai szekvenálása mutatta ki december 24-én, hogy a fertőzését okozó vírus különbözik a Sanghajban novemberben azonosított esetek hátterében álló variánstól. További vizsgálatok során pedig megállapították, hogy az Egyesült Királyságban október vége óta terjedő, új variánsról van szó.



A sanghaji hatóságok az újabb variáns elterjedésének megelőzésére különböző intézkedéseket alkalmaztak, a többi között a szokásosnál nagyobb hangsúlyt fektettek a kontaktkutatásra, illetve fertőtlenítettek minden olyan helyet, ahol a páciens járt.



A brit koronavírus-mutáció szakértők szerint legalább 50 százalékkal, de akár 75 százalékkal is fertőzőbb lehet a vírus többi variánsánál, és már a világ több pontján - köztük az Egyesült Államokban, Portugáliában, Dél-Koreában és Chilében is megjelent. Az új variáns terjedésének kizárására több ország felfüggesztette az Egyesült Királyságból érkező utasok fogadását. A kínai légiközlekedési hatóság hétfőtől függesztette fel a menetrendszerinti járatok közlekedését az Egyesült Királyság és Kína között.



Kínában a járványt drákói intézkedéseknek köszönhetően az év első felében megfékezték, azóta csupán kisszámú esettel járó, lokális járványgócok bukkantak fel időről időre az ország egyes pontjain. A napokban Pekingben és az ország északkeleti részén fekvő Liaoning és Hejlungcsiang tartományokban azonosítottak új, belföldi fertőzésből eredő eseteket, így ezeken a helyeken szigorúbb intézkedések vannak érvényben. Annak a lehetőségnek a kizárására, hogy a vírus külföldről ismét beszivárogjon az országba, a kínai vezetés március végétől felfüggesztette a külföldi állampolgárok zömének beutazását az országba, és nagymértékben csökkentette az engedélyezett nemzetközi légi járatok számát. A Kínába irányuló repülőgépekre továbbá csak negatív vírusteszttel rendelkező utasok felszállását engedélyezik, akiknek a megérkezést követően 14 napos karantént kell eltölteniük erre kijelölt szállásokon.

A kínai gyógyszeripari felügyelet szerdán adta ki az első, feltételes piaci engedélyt kínai fejlesztésű koronavírus-vakcinának. A Sinopharm kínai állami gyógyszergyártó vakcinája a klinikai tesztek eredményeinek időközi elemzése szerint 79,34 százalékos hatásossággal nyújt védelmet a fertőzéssel szemben. A kínai nemzeti egészségügyi bizottság pedig egy csütörtöki sajtótájékoztatón közölte: Kína ingyenesen biztosítja a koronavírus elleni oltóanyagokat a teljes lakosság számára.