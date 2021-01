EU

Macron: az Egyesült Királyság a barátunk és a szövetségesünk marad

A brit EU-tagság megszűnése (Brexit) ellenére az Egyesült Királyság "a barátunk és szövetségesünk" marad - mondta Emmanuel Macron csütörtökön újévi beszédében.



A francia államfő emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió néhány nappal ezelőtt aláírta azt a szerződést Londonnal, amely "megvédve az érdekeinket, az iparunkat, a halászainkat és az európai egységet, meghatározza a jövőbeni kapcsolatokat".



"De szeretném önöknek nagyon egyértelműen leszögezni, hogy a mi sorsunk mindenekelőtt Európában van" - fogalmazott a francia elnök, kiemelve, hogy a francia szuverenitás "egy erősebb, autonómabb és egységesebb Európán keresztül" érhető el.



Emmanuel Macron úgy vélte, hogy kormánynak az idén sikerült a szükséges átalakításokat végrehajtania ahhoz, hogy Franciaország hitelessége megerősödjön a nemzetközi színtéren.



Ennek köszönhetően "tudtuk meggyőzni Németországot, majd az Európai Unió többi tagállamát is, hogy egy egyedülálló és erős gazdaságösztönző programot hozzon létre, közös és szolidáris adósságállományban állapodjon meg a jobb jövő érdekében az ökológiai és digitális átállás jegyében" - mondta a francia elnök.



A gazdaságösztönző programnak köszönhetően Franciaországban Emmanuel Macron szerint tavasztól kezdve erősebb gazdaságot lehet létrehozni, amely a korábbiaknál innovatívabb, környezetvédőbb és szolidárisabb lesz.



A koronavírus-járvány kapcsán az államfő elismerte, hogy "az idei év nehéz volt". Ugyanakkor úgy vélte, hogy Franciaország "egységesebben és sokat tanulva" fejezte be a 2020-as évet.



Az ellenzéknek az oltási kampány lassúságát bíráló kritikáit illetően leszögezte, hogy "nem fogja engedni, hogy az oltás indokolatlan késedelmet szenvedjen".



Franciaországban vasárnap kezdődött meg a koronavírus-elleni oltási kampány az idősotthonokban, de az elmúlt napokban alig kétszázan vették fel az oltást, miközben a szomszédos államokban már több ezer embert beoltottak.

Olivier Véran egészségügyi miniszter az elnöki beszéd előtt egy órával jelentette be, hogy hétfőtől felgyorsul a kampány az ötven évnél idősebb egészségügyi dolgozók beoltásával.



"Nem hagyok senkit sem az oltáshoz szükséges biztonsággal és megfelelő körülményekkel hazárdírozni" - válaszolta az ellenzéknek az államfő. Ugyanakkor hozzátette, hogy azt sem hagyja, hogy "indokolatlan késedelem legyen úrrá" az oltási kampányban.



Jelezte, hogy szerinte is "a remény a vakcinában rejlik, amelyet az emberi szellem alig egy év alatt létrehozott", miközben "ez még néhány hónappal ezelőtt elképzelhetetlennek tűnt".



"Minden franciának, aki szeretné, meg kell kapnia az oltást" mondta Emmanuel Macron, emlékeztetve arra, hogy elsőként azokat oltják be, akik a leginkább veszélyeztettek.



Az elnök úgy látja, hogy "legalább tavaszig a járvány még sokak életére rá fogja nyomni a bélyegét".



A hivatalos adatok szerint több mint 2 és fél millió francia koronavírus-tesztje bizonyult pozitívnak, köztük az államfőé is, és több mint 64 ezren vesztették életüket a járvány szövődményeiben.



Emmanuel Macron megemlékezett az áldozatokról és a hozzátartozóikról, valamint azon "honfitársainkról, akik bizonytalanságban, időnként szegénységben élnek, és akik számára a jelenlegi válság még nehezebbé tette a mindennapokat". Elismerését fejezte ki "azoknak, akik ápolnak, etetnek, oktatnak, védenek, és mindazoknak, akiknek a munkája által talpon és együtt tudtuk maradni az elmúlt nehéz hónapokban".