Egy vakcinagyártó és vizet palackozó kínai üzletember lett Ázsia leggazdagabb embere

Egy vakcinagyártó és vizet palackozó kínai üzletember lett Ázsia leggazdagabb embere a történelem egyik leggyorsabb vagyonosodását produkálva. 2020.12.31

A Bloomberg üzleti hírügynökség évvégi kimutatása szerint Csung San-san üzleti érdekeltségeinek értéke idén 70,9 milliárd dollárral 77,8 milliárdra (23 ezer milliárd forint) szökött fel, és ezzel a 11. lett a világ leggazdagabbjainak listáját, maga mögé utasítva Ázsia két korábbi listavezetőjét, a kínai Jack Mát és az indiai Mukes Ambanit.



A 66 éves Csung San-san cégbirodalma az újságírástól a gombatermesztésen át az egészségügyi ellátásig üzletágak széles körét öleli fel. 2020 előtt alig ismerték Kína határain kívül, idén lett szupergazdag vakcinagyártó és palackozott vizet forgalmazó cége révén.



A Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise nevű vakcinagyártó vállalatát az üzletember áprilisban bevezette a kínai tőzsdére, három hónappal később pedig Nongfu Spring nevű ásványvíz-forgalmazó cégét vitte tőzsdére Hongkongban.



A koronavírus ellen vakcinát előállító gyógyszergyár részvényeinek értéke több mint 20-szorosára emelkedett a tőzsdei bevezetés óta, és 155 százalékkal nőtt a hongkongi tőzsde egyik sztárjának számító Nongfu Spring-részvények árfolyama is.



Az előző ázsiai listán az első helyet elfoglaló Mukes Ambani vagyona is jelentősen, 18,3 milliárd dollárral nőtt, és elérte a 76,9 milliárd dollárt, mivel több ügyletet is nyélbe ütött vállalatbirodalma, a Reliance Industries technológiai és online-kereskedelmi óriáscéggé alakítása céljából.



Ugyanekkor a korábbi ázsiai listavezető, a kínai Jack Ma vagyonának értéke október óta 61,7 milliárdról 51,2 milliárd dollárra zuhant, miután a kínai hatóságok megszorongatták Alibaba nevű óriáscégét.



Csung távol tartja magát a politikától, és vagyona nem fonódik össze más szupergazdag családokéval, ezért magányos farkasként emlegetik - írja a South China Morning Post.