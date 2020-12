Több magyar segélyszervezet is adománygyűjtést indított a horvát földrengés károsultjaiknak

Horvátországi földrengés

Több magyar segélyszervezet is adománygyűjtést indított a horvátországi földrengés károsultjainak.



A Magyar Református Szeretetszolgálat csütörtökön egy hónapos országos adománygyűjtést hirdetett. Azt írták: Szenn Péter, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke arról tájékoztatta a szeretetszolgálatot, hogy a károsultaknak leginkább anyagi támogatásra lenne szükségük.



Közleményükben idézték Juhász Mártont, a szeretetszolgálat ügyvezető igazgatóját, aki kiemelte: a földrengés legnagyobb károsultja Petrinja városa a Sziszek-Monoszló megyében, ezért a Sziszeki Egyházmegyén keresztül nyújtanak anyagi segítséget, és az újjáépítési munkálatokat támogatják adományukkal.



Az adományokat 2020. december 31-től 2021. január 31-ig online átutalással az adomany.jobbadni.hu oldalon keresztül, valamint banki átutalással a Magyar Református Szeretetszolgálat 10702019-85008898-51100005 (CIB Bank) bankszámlaszámára lehet eljuttatni. A közlemény rovatban kérik feltünteni: "horvát földrengés".



A magyarországi Baptista Szeretetszolgálat csütörtökön közölte az MTI-vel, hogy megérkezett a horvátországi földrengés helyszínére első küldeményük egy tonna tartós élelmiszerrel, téli ruhával, generátorral, gyermekjátékokkal. A Horvát Baptista Szeretetszolgálat az adományokat a földrengés sújtotta területen kialakított logisztikai bázisáról juttatja el a rászorulóknak.



Hozzátették: a katasztrófa által érintett családok megsegítésére folytatja a gyűjtést a Baptista Szeretetszolgálat.



A felajánlásokat az alábbi bankszámlára várják "horvát földrengés" közleménnyel: Unicredit Bank 10918001-55555555-55555555. A baptista adományvonal, az 1355 tárcsázásával hívásonként 300 forinttal lehet támogatni a horvátországi segélyakciót, valamint a http://www.baptistasegely.hu/adomanyozas oldalon lehetőség van online adományozásra is.



A Pécsi Tudományegyetem vezetése közleményben kérte az oktatókat, dolgozókat, valamint jelenlegi és egykori hallgatóikat, hogy a vöröskereszten keresztül támogassák a földrengés károsultjait. Felvették a kapcsolatot partneregyetemükkel, a Zágárbi Egyetemmel is, amelynek petrinjai tanárképző karát is érintette a katasztrófa.



A hétfő óta tartó horvátországi természeti katasztrófának már hét halálos áldozata van. A térségben 3500 ház sérült meg a hétfői 5,2-es magnitúdójú előrengésben, majd a keddi 6,3-as erősségű főrengésben. Az utórengések folyamatosak, az elmúlt három napban több mint 80 földmozgást mért a horvát szeizmológiai szolgálat.