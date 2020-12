Tragédia

Olvadó gleccser vizébe veszett a gleccservédő kínai influenszer

Egy, a kínai közösségi médiában terjedő videón látszik, amint Vang egy sziklára felmászva elveszíti az egyensúlyát egy vízesés lábánál, majd a gyors sodrású jeges vízbe esik.

Olvadó gleccser jéghideg vizébe veszett Vang Hsziang-csün népszerű kínai influenszer és környezetvédő, akit a közösségi médiában Glacier Bro becenéven emlegettek a gleccserek védelme iránti elkötelezettsége miatt.



A BBC beszámolója szerint a 30 éves férfi egy gleccservízesés megtekintése közben az olvadó gleccser jeges vizébe zuhant december 20-án Tibet északi részén, Lhari megyében. Holttestét nem találták meg, de közösségimédia-beli profilján gyászjelentés tűnt fel.



"Fivérem immár örökre kedvenc vízesésében nyugszik. Egész életében megszállottja volt a gleccsereknek, az életét adta értük. Ez a legjobb végső nyughely számára" - olvasható a nekrológban. Egy, a kínai közösségi médiában terjedő videón látszik, amint Vang egy sziklára felmászva elveszíti az egyensúlyát egy vízesés lábánál, majd a gyors sodrású jeges vízbe esik.



Az influenszert jól ismerték a gleccserek világát bemutató és a figyelmet a klímaváltozás következményeire felhívó videóiról.



A keresésére indult mentőcsapat egyik tagja azt mondta a Global Times című angol nyelvű kínai lapnak, hogy Vang Hsziang-csün valószínűleg egy jégtábla alá sodródott, ahonnét "szinte lehetetlen" élve kikerülni.



A szecsuani születésű influenszer gleccserek tucatjait járta be, videói, amelyeken jégmezőkön botladozva lelkendezve számol be gleccserbarlangok és -alagutak felfedezéséről, gyorsan népszerűek lettek a világhálón.



Vang Hsziang-csün hét év alatt több mint 70 gleccsert fotózott le, és felszólalt egy klímaváltozással foglalkozó ENSZ-konferencián is



"Csak a helyszínen lehet igazán látni, milyen gyorsan olvadnak a gleccserek" - mondta korábban egy interjúban, amelyet a Hszinhua kínai hírügynökségnek adott.