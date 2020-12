Koronavírus-járvány

A francia belügyminiszter a tömegközlekedés leállítását is javasolja szilveszter este

Gérald Darmanin francia belügyminiszter azt kérte a prefektusoktól, hogy a nem engedélyezett gyülekezések és a városi erőszak elleni fellépést tekintsék elsődlegesnek szilveszter éjszaka, amikor is 100 ezer rendőrt és csendőrt mozgósít a tárca a koronavírus-járvány miatt este 8 órakor kezdődő kijárási tilalom betartatására. A tárcavezető a tömegközlekedés teljes vagy részleges leállításának lehetőségének vizsgálatát is javasolta.



A francia hírügynökség által kedden közzétett miniszteri távirat szerint Gérald Darmanin azt kérte a prefektusoktól, hogy a rendőri ellenőrzés a kijárási tilalom este 8 órai életbe lépésétől legyen "látható", és a rendőri erőket a városközpontokba és a rendbontások szempontjából érzékeny külvárosi negyedekbe összpontosítsák.



"Prioritást élvez a következő napokban a tiltott gyülekezések és a városi erőszak elleni küzdelem" - olvasható a körlevélben.



A minisztérium emlékeztetett arra, hogy "rendkívüli módon 100 ezer rendőrt és csendőrt" mozgósítanak szilveszter éjszaka a gyülekezési és a kijárási tilalom betartatására, a tárcavezető pedig a prefektusokat utasította, hogy rendeletben tiltsák meg szilveszter napján az éghető anyagok és az alkohol árusítását.



Gérald Darmanin azt kérte a rendőröktől, hogy fokozottan ellenőrizzék a tűzijáték-árusítókat, illetve indítványozzák az ügyészeknél a megfelelő igazoltatások engedélyezését, a gépkocsik átkutatását annak érdekében, hogy senki ne szállíthasson vagy tarthasson magánál olyan veszélyes eszközt, amelyet a belbiztonsági erők ellen használhatna fel.



A miniszter az építkezések biztosítását is elrendelte, valamint megkérte a prefektusokat, hogy vizsgálják meg, lehetséges-e részlegesen vagy teljesen leállítani a tömegközlekedési eszközöket december 31-én este 8 órakor.



Az elmúlt hetekben egyre gyakoribb tiltott vadpartikat illetően az az utasítás, hogy a lehető leghamarabb fel kell lépni, amint egy ilyen jellegű gyülekezésről bejelentés érkezik. A résztvevők megbüntetésén kívül a szervezők azonosítása az elsődleges - írta a miniszter.



Az ünnepek alkalmából évtizedek óta megszokott autófelgyújtásokkal kapcsolatban a tárcavezető azt kérte, hogy a rendőrség ne közölje helyi szinteken az adatokat annak érdekében, hogy ne alakuljon ki versengés különböző csoportok között. Tavaly szilveszter éjjel 1450 gépkocsit gyújtottak fel országszerte, ami 13 százalékkal több volt, mint 2018 utolsó napján.