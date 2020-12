Koronavírus-járvány

Feltételes forgalmazási engedélyt kapott Kínában a Sinopharm egyik vakcinája

Feltételes forgalmazási engedélyt kapott Kínában a Sinopharm kínai állami gyógyszergyártó egyik koronavírus elleni vakcinája - jelentette be csütörtökön az oltóanyag fejlesztője, a cég leányvállalataként működő China National Biotec Group (CNBG).



A cég előző nap közölte, hogy a klinikai tesztek eredményeinek időközi elemzése alapján a vakcina 79,34 százalékos védelmet nyújt a koronavírus-fertőzéssel szemben. Ez az első olyan kínai fejlesztésű oltóanyag, amelynek hatásosságáról hivatalos tájékoztatást adtak.



A feltételes engedély azt jelenti, hogy a kutatások még folynak, ezért a hatóságok további, a szer hatásosságára és biztonságosságára vonatkozó adatokat kérhetnek be a gyártótól, különös tekintettel a különböző egészségügyi profillal rendelkező csoportoknál történő alkalmazásáról.



A Sinopharm vakcinája inaktivált, vagyis az emberi sejtekben szaporodásra nem képes vírust tartalmaz, és a szervezet saját immunreakcióját kiváltva teszi ellenállóvá az embereket a koronavírussal szemben. A vállalat közlése szerint a két dózissal beoltott emberek 99,52 százalékánál magas volt a koronavírust semlegesíteni képes antitestek száma. Az oltóanyagot pedig általánosan biztonságosnak ítélték, jóllehet a hatásosságáról szóló közleményben nem tértek ki a mellékhatásokra.



A 79,34 százalékos hatásosság megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO), valamint a kínai gyógyszeripari felügyelet követelményeinek, így a gyártó benyújtotta kérelmét a piacra bocsátáshoz. Az engedélyt a kínai gyógyszeripari felügyelet még szerdán meg is adta - derül ki a CNBG csütörtöki közleményéből.



Kínában egy júliusban elindított, sürgősségi program keretében már mintegy egymillió embert oltottak be három hazai fejlesztésű kísérleti vakcinával, köztük a Sinopharm két oltóanyagával. Egy újabb, ingyenes oltási kampány keretében pedig február elejéig további ötvenmillió ember beoltását tűzték ki célul, hogy ezzel szavatolják a kínai holdújév biztonságos megünneplését februárban.