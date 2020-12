Koronavírus-járvány

Lengyelországban tesztelni fogják a tanítókat

Lengyelországban a tanítási szünet utolsó hetében, január 10-től koronavírus-teszteket végeznek az általános iskolák első-harmadik osztályainak tanítóinál, akik a tervek szerint elsőként állnak majd vissza a hagyományos oktatásra - jelentette be szerdán az egészségügyi miniszter.



A tanítókat PCR-teszteknek vetik alá - közölte Adam Niedzielski a TOK FM kereskedelmi rádiónak nyilatkozva.



Korábban az egészségügyi tárca csak három dél-lengyelországi vajdaságra vonatkozóan, szúrópróbaszerűen jelentette be a tanárok tesztelését, Niedzielski szerdai bejelentése alapján viszont az egész országra kiterjesztik a vizsgálatokat. Az egészségügyi tárca szóvivője szerint a tesztelés önkéntes lesz.



Lengyelországban az általános és a középiskolákban a tanévet hagyományos oktatással kezdték el, a távoktatás fokozatosan, október közepétől indult újra.



A tantermekbe való visszatérést a kormány a járványhelyzet alakulásától teszi függővé; az oktatásügyi miniszter korábban kilátásba helyezte, hogy a január 17-ig tartó téli szünet után elsőként az alsó tagozatos gyermekek állhatnak át a hagyományos oktatásra.



Közben az országos vakcinálási program keretében a tanárokat abba a csoportba sorolták be, amely elsőbbséget élvez a 65 évnél idősebb emberek és a rendfenntartó erők mellett.



Vasárnaptól Lengyelországban az úgynevezett zéró csoport - az egészségügy dolgozók - oltása zajlik, egy nap alatt az országszerte kijelölt 72 oltóhelyen 6300 embert oltottak be. A politikusok közül csak azokat oltják be, akik orvosi végzettséggel rendelkeznek.



A karácsonyi ünnepek után Lengyelországban jelentősen csökkent a kimutatott új fertőzések és halálozások száma, amit a tesztelés korlátozásával is összefüggésbe hoznak. Szerdán viszont magasabb, a karácsony előtti szinthez közeli növekményt, 12 955 fertőzést regisztráltak a közel 38 millió lakosú országban. Kifejezetten a Covid-19-fertőzés szövődményeiben egy nap alatt 125-en, a Covid-19 és más betegségek együttes következményeként pedig 440-en hunytak el.