Koronavírus

Izraelben rekordszámú oltás mellett az eddigi legtöbb új fertőzöttet azonosították

Rekordszámú oltás mellett az eddigi legtöbb új fertőzöttet azonosították Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet szerdán.



Az országban versenyfutás zajlik az idővel, az egyre terjedő járvány leküzdésére mind több embert próbálnak beoltani, hogy ezzel biztosítsák elsősorban a veszélyeztetett csoportok védelmét.



Kedden 152 ezer embert, főként 60 évesnél idősebbeket oltottak be a Pfizer és a BioNTech oltóanyagának első dózisával. Velük már 635 ezerre nőtt a beoltottak száma a mintegy 9 milliós országban.



Nathan As járványügyi biztos a ynetnek adott interjúban hangot adott aggodalmának, hogy lelassulhat az oltási kampány üteme, ha nem érkezik meg az eddig kitűzött határidőnél korábban a következő oltóanyag-szállítmány.



A biztos szerint a vasárnap elkezdődött harmadik országos karantén nem elég szigorú, az utakon szinte a "normálishoz" hasonló a forgalom, az emberek dolgozni járnak, és nyitva vannak a tanintézmények. Ennek alapján nem az előre beharangozott két hétig, hanem egy hónapig fog tartani a zárlat - mondta.



"Határozottan aggódom, a médiában látottak alapján nem elég szoros ez a zárlat, s nem fogja elérni céljait. Emelkedik az azonosított fertőzöttek és a súlyos betegek száma"- figyelmeztetett As, aki a zárlat szigorítását vagy meghosszabbítását helyezte kilátásba.



Az országban vasárnap délután kezdődött meg a két hétre meghirdetett harmadik országos karantén az egyre romló járványügyi adatok nyomán, a fertőzés további terjedésének megakadályozására.



Juli Edelstein egészségügyi miniszter bejelentette a külföldről visszatérők "koronahotelekben" történő kéthetes kötelező karanténjának megszüntetését. Ezt a szabályozást a különösen gyorsan terjedő "brit vírusmutáns" hírére vezették be a múlt héten, de azóta a vírushordozók szerológiai vizsgálataiból kiderült, hogy ez a mutáns már mintegy három hónapja terjed Izraelben, és ezért okafogyott a rendkívüli eljárás behurcolásának megakadályozására.



Kedden 99 126 teszt elvégzésével 5538 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, ami 5,7 százalékos arányt jelent. Utoljára október elején, a második zárlat idején találtak egy nap alatt ilyen sok új vírushordozót.



Március óta 414 447-en fertőződtek meg koronavírussal. Jelenleg 40 929 aktív fertőzöttet tartanak nyilván az egészségügyi minisztérium honlapján. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben február óta 3292-ten haltak meg. Jelenleg 1031 beteget ápolnak a kórházakban, közülük 609-en súlyos állapotban vannak, 154 embert kapcsoltak lélegeztetőgépre.