Megérkezett

Visszatért Izraelbe a kém, aki 30 évet ült börtönben Amerikában

Megérkezett Izraelbe Jonathan Pollard, aki harminc évet töltött amerikai börtönben, amiért Izraelnek kémkedett - jelentette szerdára virradóra az izraeli média.



A híradások szerint Pollard a feleségével együtt érkezett Izraelbe.



Pollard az amerikai haditengerészet hírszerzési elemzője volt, amikor 1985-ben letartóztatták kémkedésért. A férfi elismerte bűnösségét, és 1987-ben ítélték el.



Miután harminc évet letöltött a büntetéséből, 2015-ben feltételesen szabadlábra helyezték, de elektronikus nyomkövetőt kellett viselnie a lábán, este nem hagyhatta el az otthonát és öt évig nem hagyhatta el az Egyesült Államok területét sem.



A próbaidő leteltével a feltételesen szabadlábra helyezett elítéltekkel foglalkozó bizottság - amely az amerikai igazságügyi tárca egyik hivatala - november végén áttekintette a Pollard-dossziét és közleményt adott ki, amelyben elrendelte, hogy oldják fel az egykori kémre kiszabott korlátozásokat. Közölte, hogy Pollard elhagyhatja az Egyesült Államokat.



A texasi születésű, most 66 éves Pollard korábban többször közölte, hogy Izraelben szeretne letelepedni. 1995-ben megkapta az izraeli állampolgárságot.



Az izraeli kormányok és Pollard szimpatizánsai évtizedeken keresztül lobbiztak az amerikai kormányoknál Pollard büntetésének enyhítéséért, de az amerikai védelmi minisztérium és a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) soha nem bocsátotta meg neki, hogy titkosított hadiipari dokumentumokat adott át pénz ellenében Izraelnek. Az 1990-es években George Tenet, akkori CIA-igazgató még lemondással is fenyegetett arra az esetre, ha Bill Clinton amerikai elnök kegyelmet gyakorol.



Elemzők szerint a többi között ezek a dokumentumok is segítettek Izraelnek abban, hogy 1985-ben lebombázhassa a Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PFSZ) akkor még a tunéziai fővárosban lévő központját, vagy 1988-ban - szintén Tuniszban - meggyilkolhassa Abu Dzsihádot, azaz Khalil al-Vazirt, a PFSZ akkori második számú vezetőjét.