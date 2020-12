Koronavírus-járvány

Már az USA-ban is jelen van a gyorsan terjedő vírustörzs

Az Egyesült Államokban is felbukkant kedden a koronavírus gyorsan terjedő mutációja, amelyet néhány hete azonosítottak első ízben Délkelet-Angliában. Colorado államban egy húszas éveiben járó férfinál mutatták ki a koronavírus délkelet-angliai, B.1.1.7 kóddal ellátott törzsét.



Jared Polis coloradói kormányzó szerint a férfit önkéntes karanténban van Denver városában. Az egészségügyi hatóságok megpróbálják kideríteni, hogy kitől kapta el a vírust, ő ugyanis nem járt az elmúlt napokban olyan országokban, ahol már megjelent az említett vírusvariáns.



Szakértők szerint a szóban forgó vírustörzs sokkal gyorsabban terjed az eddig ismert SARS-CoV-2 vírusváltozatoknál. A coloradói egészségügyi hatóságok tájékoztatójában az szerepel, hogy az Egyesült Államokban forgalomban lévő vakcinák feltehetően védelmet nyújtanak ellene is.



Az Egyesült Államok mind a fertőzöttek, mind pedig a koronavírus okozta halálesetek számát illetően az első helyen áll a világon. A baltimore-i Johns Hopkins egyetem legfrissebb összesítése szerint a járvány kezdete óta közel 19,5 millión kapták el a koronavírust, és több mint 337 ezren haltak bele a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe.



Joe Biden megválasztott amerikai elnök kedden felhívta a figyelmet arra, hogy eddig mintegy kétmillió embert oltottak be az Egyesült Államokban, miközben Donald Trump leköszönő elnök azt ígérte, hogy az év végéig húszmillióan kapják meg az oltást. A január 20-án hivatalban lépő Biden arra figyelmeztetett, hogy amennyiben ilyen ütemben folytatódik az oltási kampány, évekbe telhet, mire minden amerikai megkapja a vakcinát.



Biden azt tűzte ki célul, hogy hivatali idejének első száz napja alatt százmillió embert oltanak be a 330 milliós országban, ehhez azonban naponta egymillió oltást kell beadni, ötszörösére-hatszorosára növelve a vakcináció mostani tempóját. Közben Kamala Harris leendő alelnök kedden oltatta be magát a helyi televíziók élő adásában, hogy erősítse az amerikaiak bizalmát a vakcina iránt.