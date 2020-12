Világvége

Le kellett állítani a szlovén atomerőművet az erőteljes horvát rengés miatt

Szlovéniában elővigyázatosságból leállították a Krskóban lévő atomerőművet a horvátországi földrengés miatt – jelentette be a létesítmény szóvivője.



Az STA szlovén hírügynökség jelentése szerint ez a "szokványos eljárás az erős földrengések esetében".



A földmozgást a fővárosban, Ljubljanában is érezték, akárcsak a szomszédos országokban, beleértve Magyarországot és Ausztriát is. Epicentruma Zágrábtól mintegy 50 kilométerre, Petrinja településnél volt.



A Krskóban lévő atomerőmű még a jugoszláv korszakban, 1983-ban kezdett működni. Kapacitása 700 megawatt, és Szlovénia áramfogyasztásának 20 százalékát adja. Ez az ország egyetlen atomerőműve, amelyet Horvátországgal közösen működtetnek. Bezárását 2023-ra tervezték eredetileg, de élettartamát meghosszabbították 20 évvel, noha több nem kormányzati szervezet tiltakozott a döntés ellen.