Több mint 30 métert zuhant egy szakadékba, csoda, hogy túlélte - videó

Óriási, több mint 30 méteres zuhanást élt túl egy túrázó az Egyesült Államokban található Utah államban. A férfi túl közel ment a szikla széléhez és elvesztette egyensúlyát. Életét egy sziklapárkány mentette meg: az volt a nagy szerencséje, hogy zuhanás közben meg tudott kapaszkodni.



A mobilját elhagyta, órákon keresztül kiabált segítségért, mire egy csapat hajléktalan meghallotta. Ők értesítették a hatóságokat.



A 29 éves túrázó súlyos medence- és lábsérüléseket szenvedett

Here you can see crews lowering the man down the cliff side. pic.twitter.com/obxq3FqZB1