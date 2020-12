Koronavírus-járvány

Izraelben három hónapos rekordot ér el az új fertőzöttek száma hétfőn - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja kedden.



Utoljára közel három hónappal ezelőtt, október 5-én, a második zárlat idején azonosítottak a hétfőinél több új koronavírus-hordozót. Az egészségügyi minisztérium adatközlése szerint hétfőn 99 ezer 758 tesztből 5 ezer 449 új fertőzöttet diagnosztizáltak, amely közel 5,6 százalékos arányt jelez.



Hétfőn újabb 115 ezer 427 embert oltottak be az egészségügyi dolgozók és a hatvanévesnél idősebbek csoportjából, és ezzel már közel félmillióan, 495 ezer 640-en kapták meg a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyag első dózisát a mintegy 9 milliós országban.



A mintegy félmillió beoltás során eddig egy eset volt, amikor egy órával oltása után allergiás tünetek jelentkeztek egy férfinél. Visszament az oltóhelyre, ahol egy allergiaellenes gyógyszer segítségével néhány perc alatt meggyógyították. Az illetőnek a múltban már többször voltak hasonló rohamai.



Nachman As biztos bejelentette, hogy az országos oltóközpontban félreteszik az első után három héttel esedékes második dózist azok számára, akik már részesültek az elsőben, és csak addig haladnak hasonló ütemben tovább az új oltásokkal, ameddig ezen felül is rendelkezésükre áll a kétszeri oltáshoz szükséges oltóanyag-mennyiség a következő lakossági csoportok számára.



Várhatóan jövő héten megkezdik a pedagógusok és a különböző betegségekben szenvedők oltását az idősebbektől a fiatalabbak felé haladva. Az egészségügyi minisztérium megkezdte a sorban előrébb kerülést igénylő betegségek listájának összeállítását.



Az országban vasárnap délután már harmadszor kezdődött ezúttal két hétre hirdetett országos karantén az egyre romló járványügyi adatok miatt, a koronavírus-fertőzés további terjedésének megakadályozására.



Március óta 408 ezer 990-en fertőződtek meg koronavírussal Izraelben. Jelenleg 38 ezer 656 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium honlapja. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben február óta 3256-an haltak meg. Pillanatnyilag 1025 beteget ápolnak a kórházakban, közülük 593-an súlyos állapotban vannak, 146 embert kapcsoltak lélegeztetőgépre.