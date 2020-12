Koronavírus

A tömeges szűrések kezdete óta a legmagasabb napi esetszámot regisztrálták Nagy-Britanniában

A tömeges szűrések kezdete óta a legmagasabb napi koronavírus-fertőzési számot regisztrálták hétfőn Nagy-Britanniában.



Az egészségügyi minisztérium hétfő esti ismertetése szerint az elmúlt 24 órában 41 385 új fertőzöttet azonosítottak szűrővizsgálatokkal országszerte.



Az adatsor szerint a hétfőn zárult egy hétben 256 720 koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki tesztekkel. Ez 52 375-tel, 25,7 százalékkal több az egy héttel korábbi azonos időszakban kimutatott új fertőződések számánál.



A brit kormány számítási módszertana szerint - amely a fertőzés megállapításától számított 28 napon belül bekövetkező haláleseteket veszi figyelembe - az elmúlt 24 órában 357 páciens halt meg a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegségben.



A hétfőn zárult egy hétben 3493 halálos áldozata volt a nagy-britanniai koronavírus-járványnak, 278-cal, 8,6 százalékkal több, mint az egy héttel korábbi azonos időszakban.



A visszamenőleges számítások alapján áprilisban, a járvány tavaszi nagy-britanniai tetőzésének idején valószínűleg meghaladta a százezret a naponta bekövetkezett új koronavírus-fertőződések száma, de az akkor még igen szűkös, napi 15-20 ezer koronavírusteszt elvégzésére elégséges tesztelési kapacitással ennek csak a töredékét, naponta néhány ezret lehetett kiszűrni.



A brit egészségügyi minisztérium hétfő esti beszámolója szerint jelenleg meghaladja a félmilliót a naponta országszerte elvégzett koronavírus-szűrések száma.



Március eleje óta több mint 70 ezren haltak meg Nagy-Britanniában a Covid-19 betegségben.



A brit kormány karácsony előtt új koronavírus-variáns azonosítását jelentette be. A vizsgálatok adatai szerint a Nagy-Britannián belül mindenekelőtt Londonban és Délkelet-Angliában terjedő változat fertőzőképessége akár 70 százalékkal is meghaladhatja a korábban azonosított típusokét.



A brit egészségügyi minisztérium hétfői ismertetése nem részletezi, hogy a napi és a heti fertőzöttszám emelkedésében mekkora szerepe lehetett az új koronavírus-változatnak.



Yvonne Doyle, az angliai közegészségügyi szolgálat (Public Health England, PHE) orvosigazgatója a hétfői adatokat kommentálva aggasztónak nevezte a fertőzöttek magas számát, különös tekintettel arra, hogy a kórházak számára egyébként is a jelenlegi téli hónapok jelentik a legnehezebb időszakot.



Doyle professzor hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a december eleje óta zajló oltási kampány nyomán már feltűnt a remény a láthatáron.



Nagy-Britanniában jelenleg a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű vakcináját alkalmazzák, és az eddig beoltottak száma a 700 ezerhez közelít, de hétfői sajtóértesülések szerint a brit gyógyszerfelügyelet akár már ezen a héten jóváhagyhatja az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár közös oltóanyagát is.