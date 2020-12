Koronavírus

Az EU 70 millió euróval támogatja a nyugat-balkáni országok hozzáférését az oltóanyagokhoz

Az Európai Bizottság hétfőn 70 millió eurós pénzügyi támogatási csomagot fogadott el az európai uniós tagjelölt országok felkészülésének segítésére létrehozott, úgynevezett előcsatlakozási eszköz keretéből, hogy elősegítse a nyugat-balkáni térséghez tartozó országok korai hozzáférését a koronavírus elleni oltóanyaghoz - jelentett be a brüsszeli testület sajtóközleményben.



A támogatás lehetővé teszi, hogy a régió országai - Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Észak-Macedónia és Szerbia - oltóanyagot vásárolhassanak attól a hat gyógyszeripari vállalattól, amelyekkel az unió - tagállamaival közösen - előzetes oltóanyag-felvásárlási megállapodást kötött, és elősegíti a vakcina beadásához szükséges eszközök megvásárlását is ezen országok számára. A brüsszeli finanszírozás segítségével a nyugat-balkáni országok az EU-tagországokkal párhuzamosan megkezdhetik oltási programjuk végrehajtását - áll a közleményben.



Az Európai Bizottság jelezte azt is, hogy Brüsszelből koordinálja az EU-tagállamok által beszerzett oltóanyagkészletből adományozásra szánt rész továbbítását a különböző partnerországok részére annak érdekében, hogy az egészségügyi dolgozók és a kiszolgáltatott helyzetben lévő lakosság számára gyors hozzáférést biztosítsanak a koronavírus elleni vakcinákhoz.