Koronavírus-járvány

Német belügyminiszter: az oltás nem járhat kiváltságokkal

2020.12.27 18:16

Nem szabad többletjogokat biztosítani mindazoknak, akik beadatják az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) elleni oltást - mondta egy vasárnapi lapinterjúban a német szövetségi belügyminiszter.



Horst Seehofer a Bild am Sonntag című lapban közölt interjúban kiemelte, hogy a szérum beadatásától elzárkózók hátrányos megkülönböztetése a védőoltással rendelkezőkkel szemben az oltás kötelezővé tételével lenne egyenlő, márpedig az oltásnak önkéntesnek kell maradnia.



"Együtt kerültünk bele a válságba, és együtt, szolidárisan is kell kiverekednünk magunkat belőle" - húzta alá a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa.



Arra a kérdésre, hogy mit lehet tenni, ha nem az állami intézményrendszer, hanem vállalatok vagy társadalmi szervezetek, például légitársaságok vagy sportegyesületek biztosítanak előnyt a védőoltással rendelkezőknek, azt mondta, hogy ezt el kellene kerülni, mert a társadalom megosztásához vezetne. "Az egyik ember kiváltsága a másik ember hátrányos megkülönböztetése" - emelte ki.



Az államnak mindenképpen semlegesnek kell maradnia, és nem gyámkodhat a polgárok felett. Az orvostudomány naponta szolgál tanácsokkal és gyakorlati magatartási útmutatókkal, ami fontos hozzájárulás a felvilágosításhoz és a megértéshez, de a politikától visszafogottságra van szükség ezen a területen - fejtette ki a miniszter.



Németországban a szövetségi kormány által meghirdetett menetrend szerint hivatalosan vasárnap kezdődött az oltási kampány. Az első mintegy 150 ezer adag oltóanyag szétosztását a tartományok között szombaton fejezték be. A vakcina kiszállítása a tartományokhoz a szövetségi kormány feladata, az oltás beadását a tartományi kormányok szervezik meg.



Az ország keleti részén fekvő Szász-Anhalt tartomány kormánya nem tartotta magát a menetrendhez, az első oltást már szombaton késő délután beadták, amit a szövetségi egészségügyi minisztériumban erőteljes rosszallással fogadtak.



Így elsőként a Harz-hegységben fekvő Halberstadt idősotthonának egy 101 éves lakója, Edith Kwoizalla kapta meg a német BioNTech és az amerikai Pizer közös fejlesztésű, két adagból álló oltásának első adagját.



Az oltási kampány első szakaszában, március végéig a 80 éven felülieknek, az idősotthonok és a bentlakásos ápolási otthonok lakóinak és dolgozóinak, valamint a kórházi orvosoknak és ápolóknak, országszerte 8,6 millió embernek akarják beadni az védőoltást.



A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) vasárnapi adatai szerint az utóbbi 24 órában 13 775 fertőződést szűrtek ki tesztekkel. Ez ugyan jelentős csökkenés az egy héttel korábbi 22 771-hez képest, de főleg annak tulajdonítható, hogy az ünnepek miatt kevesebb laboratórium működik.



A SARS-CoV-2 okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben 356 halálesetet regisztráltak.



Az igazolt fertőzöttek száma így 1 640 858-ra, a járvány halálos áldozatainak száma 29 778-ra emelkedett Németországban.