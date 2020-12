Koronavírus-járvány

Újabb mutáció bukkant fel Nigériában

A koronavírus új variánsát azonosította Nigériában Christian Happi, a molekuláris biológia tanára - jelentette be a délnyugat-nigériai Edében működő ACEGID afrikai genom- és fertőzőbetegség-kutató intézet a héten. A bejelentés után az Afrikai Unió által működtetett afrikai betegségmegelőző központ (CDC) sürgősséggel értekezletet hívott össze.



Az új variáns nem azonos azzal, amelyet a Dél-afrikai Köztársaságból jelentettek, de egyes mutációi megegyeznek a Nagy-Britanniában azonosított változatéval.



John Nkengasong, a CDC igazgatója az Addis-Abebában tartott virtuális konferencián elmondta, hogy további mintákat vizsgálnak annak megállapítására, milyen a vírus terjedési rátája Nigériában.



Christian Happi az AFP francia hírügynökségnek adott interjúban elmondta, hogy az ACEGID által december elején elemzett 200 vírusmintából kettőben, egy augusztus 3-án és egy október 9-én levett mintában voltak genetikai mutációk. Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az új variáns a fertőzöttek számának növekedésével lenne összefüggésben, de a professzor úgy véli, hogy Nigériában jelent meg, nem hurcolták be. A Harvard egyetem korábbi tanára emlékeztetett arra, hogy a vírusok természetes módon mutálódnak.



Nigériában szombaton hivatalosan több mint 82 ezer fertőzöttet és 1246 halálesetet tartottak számon. Ezek a számok viszonylag alacsonyak, de Afrika legnépesebb országában viszonylag kevés tesztet végeznek a 200 millió lakoshoz képest, és a pozitív esetek száma több százzal nő naponta december eleje óta.



Gyorsan terjed a vírus Afrika más országiban is. Abdoulaye Diouf Sarr szenegáli egészségügy-miniszter a Le Quotidien című lapnak elmondta, hogy a koronavírus jóval fertőzőbb a járvány második hullámában, mint az elsőben volt.



Szenegálban március 2. óta 18 523 fertőzöttet és 387 halálesetet jelentettek, az elmúlt két hétben megugrott az új fertőzöttek száma.



Szenegál a védőoltás méltányos elosztása céljából az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által létrehozott COVAX program részeseként arra számít, hogy legkésőbb 2021 második negyedévében jut védőoltáshoz, miután a WHO jóváhagyta a vakcinát.

