Erőszak

Hatalmas robbanás rázta meg az egyik amerikai állam fővárosát - Nashville sokkban - videó

Szándékos robbantás történt az Amerikai Egyesült Államok-beli Tennessee állam fővárosában, Nashville-ben. A hírek szerint egy parkoló lakóautó robbant fel a belvárosi részben karácsony reggelén. A helyi rendőrség szerint szándékos bűncselekmény történt. Nézze meg az előtte-utána fotókat! >>>

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020

A Nashville-i rendőrség először lövöldözésről kapott bejelentést, ám erre bizonyítékokat nem tapasztaltak, majd nem sokkal később már egy bombát kerestek a rendőrök, ami a bejelentő szerint 15 percen belül fel fog robbanni.



A rendőrség kiüríttette a környező épületeket, majd nagyjából reggel rél 7-kor be is következett a robbanás, amely miatt szinte minden ablaküveg kirobbant a helyéről.

Footage from the scene on 2nd Ave North as multiple agencies continue to work and investigate an explosion from earlier this morning. pic.twitter.com/5g40RhwNNl — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020

A robbanásban három ember megsérült, állapotuk nem súlyos, de kórházba szállították őket. Az egyik rendőrt szinte a földhöz vágta a robbanás, egy másik pedig idegilenes hallásvesztést szenvedett. Azt egyelőre nem tudják, hogy tartózkodott-e bárki a lakóautóban a robbanás idején.

Some photos showing damage on 2nd Ave North as multiple agencies continue to work and investigate an explosion from earlier this morning. pic.twitter.com/0cWA3oUCDl — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020

A hatóságok szerint a környező épületek nagy része strukturális károkat szenvedett. Az FBI forró nyomon indult el a tettes kézre kerítése érdekében, de várják a lakossági bejelentéseket is.



Egyelőre K-9-es kutyákkal fésülik át a környéket, esetleges további robbantások megelőzése érdekében. Rengeteg törmelék hever az utcán szanaszét, a környéket lezárták.