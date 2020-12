Koronavírus-járvány

Romániában meghaladta a 15 ezret a járvány áldozatainak száma

Romániában meghaladta pénteken a 15 ezret a koronavírus-járványnak tulajdonított halálesetek száma, a kórházban ápolt fertőzötteké ugyanakkor - október közepe óta először - tízezer alá csökkent.



A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) pénteki jelentése is azt igazolta, hogy csökkenőben van a fertőzések terjedési üteme Romániában: az utóbbi napon 3812 új esetet diagnosztizáltak. Ez 75 százaléka az elmúlt két hét átlagának, a 111 újabb haláleset pedig 80 százaléka az utóbbi időszak átlagának.



Az ismert aktív fertőzöttek száma a november 27-én jegyzett 120 ezres csúcsról mostanig 67 ezerre csökkent, az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás azonban csak lassabban enyhül: az akkori 13 ezerről csak mostanra esett tízezer alá a kórházakban kezelt fertőzöttek száma, az intenzív terápián ápolt súlyos eseteké pedig gyakorlatilag nem csökken, már egy hónapja 1200 felett stagnál, így továbbra is szinte minden rendelkezésre álló hely foglalt.



Romániában a hatóságok nem szigorították, de nem is enyhítették a járványügyi óvintézkedéseket az ünnepek idejére. Karácsonykor és szilveszter éjszaka is érvényben marad a kijárási tilalom 23 és hajnali 5 óra között, a templomokban ezért az elmaradó éjféli liturgiák helyett már csütörtök este megtartották a Jézus születését köszöntő szertartásokat.