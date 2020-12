Koronavírus-járvány

Belgiumban a kórházban ápoltak száma csökken, az új fertőzötteké növekszik

Tovább csökkent a koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált betegek kórházi felvételének száma is, a hét folyamán mintegy 180 embert vettek nyilvántartásba ápolási intézményekben. 2020.12.25

Az elmúlt napokban tapasztalt növekedést követően ismét csökkenésnek indult a koronavírus-fertőzéssel kórházban kezelt betegek száma Belgiumban, az új fertőzöttek száma azonban a hét elején feljegyzett adatoknál 9 százalékkal magasabb. A luxemburgi parlament a kijárási tilalommal is járó rendkívüli intézkedések idejének és hatályának meghosszabbításáról szavaz csütörtökön.



A belga közegészségügyi hatóság csütörtöki tájékoztatása szerint a hét elején feljegyzett adatokhoz képest közel kétszázzal kevesebben, 2473-an részesülnek kórházi ellátásban.



Tovább csökkent a koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált betegek kórházi felvételének száma is, a hét folyamán mintegy 180 embert vettek nyilvántartásba ápolási intézményekben. A héten átlagosan 2522 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírus jelenlétét, a mutató 9 százalékos növekedést mutat a hét elején közölt adatokhoz képest. A vírus belgiumi megjelenése óta 632 321 esetben jegyeztek fel fertőzést. Jelenleg 100 ezer lakosra legkevesebb 299 fertőzött jut, a mutató 10 százalékkal zsugorodott egy hét leforgása alatt.



Mintegy három százalékkal 91-re csökkent a vírus okozta betegség következtében naponta átlagosan elhunytak száma, a járvány megjelenése óta 18 939-en vesztették életüket Belgiumban.



A Le Soir című francia nyelvű belga napilap csütörtöki beszámolója szerint a koronavírus-járvány visszaszorítását célzó rendkívüli szabályok megszegése miatt március óta a rendőrség közel 148 ezer eljárást indított, köztük mintegy 17 ezer esetben kiskorúak ellen. Több mint 15 ezer embert idéztek bíróság elé, és 8 ezer elmarasztaló ítéletet hoztak Belgiumban. A rendkívüli intézkedések megsértéséért, például az orrot és a szájat takaró maszk viselésének elmaradásáért vagy a gyülekezési tilalom megszegőivel szemben legkevesebb 250 eurós (mintegy 90 ezer forint) bírságot szabhatnak ki. A beszámoló szerint a kiszabott bírságok mintegy felét fizették be az érintettek.

A Luxembourg Times című angol nyelvű luxemburgi hírportál tájékoztatása szerint a helyi kormány csütörtökön rendkívüli ülésre gyűlt össze, amelyen a járvány megfékezését szolgáló intézkedések egyelőre január 10-ig tartó meghosszabbításáról szavaz.



A parlament várhatóan az eddig este tizenegy órától reggel hat óráig tartó kijárási tilalom kezdetét 21 órára hozza előre. A nem alapvető cikkeket árusító üzleteknek be kell zárniuk. A bárok, éttermek, mozik és edzőtermek további zárva tartásával járó rendkívüli intézkedések érvényessége szintén meghosszabbodik. A szabályok megsértéséért kiszabott bírságok nőnek - közölték.



A luxemburgi egészségügyi minisztérium legfrissebb tájékoztatása szerint a pozitív eredményt mutató koronavírus-tesztek száma a hét elején feljegyzett 3422-ről 2681-re csökkent. A diagnosztizáltak átlagéletkora egy hét alatt 39,3-ról 38,4 évre csökkent. Az aktív fertőzöttek száma 7026, a gyógyultaké egy hét alatt 33 229-ről 37 106-ra emelkedett. A hét során Luxemburgban 38 haláleset történt a koronavírus-fertőzés következtében, szemben az előző héten feljegyzett 44-gyel. Az elhunytak átlagéletkora 83 év. Jelenleg 181 embert részesítenek kórházi ellátásban, ez az adat egy hete 173 volt. Az ápoltak közül 43-an fekszenek intenzív osztályokon, míg egy hete 47-en voltak.



A nagyhercegségben a hét elején 100 ezer lakosra legkevesebb 547 fertőzött jutott, számuk jelenleg 428. A járvány megjelenése óta 45 209 esetben jegyeztek fel fertőzést Luxemburgban.