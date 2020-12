Koronavírus-járvány

Félig megtelt templomokkal ünnepelnek Izraelben és a Palesztin Hatóság területén

Idén is megtartják Betlehemben, a Születés Templomának épületegyüttesében található katolikus Szent Katalin templomban az éjféli misét, de csak kétszázan vehetnek részt rajta. 2020.12.24 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Járványügyi korlátozásokkal, félig megtelt templomokkal ünneplik idén a karácsonyt Izraelben és a Palesztin Hatóság területén



Idén is megtartják Betlehemben, a Születés Templomának épületegyüttesében található katolikus Szent Katalin templomban az éjféli misét, de csak kétszázan vehetnek részt rajta a járványügyi előírások miatt - közölte az MTI tudósítójával Ibrahim atya, a jeruzsálemi latin pátriárka szóvivője.



Más években a teljes diplomáciai kar jelen van, de idén csak Olaszország, Franciaország, Belgium és Spanyolország képviselteti magát, és Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke sem utazik át Betlehembe a Rámalláhban lévő székhelyéről, ahogy más években tette.



Viszont ebben az évben is autós konvojával Jeruzsálemből a mindössze néhány kilométerre lévő Betlehembe vonul az ideglenes megbízottból októberben latin pátriárkának kinevezett Pierbattista Pizzaballa érsek, és ő mutatja be a karácsonyi misét a hagyományoknak megfelelően éjfélkor.



A helyi katolikusok és a zarándokok ezúttal nem tölthetik meg zsúfolásig a templomot, de az egyes keresztény közösségek elküldhetik képviselőjüket Ibrahim atya beszámolója szerint.



Idén is lesznek már csütörtök déltől díjmentes karácsonyi buszok Betlehembe, de a hívők csak kis számban térhetnek be egy-egy templomba a gyülekezési korlátozásoknak megfelelően.



A templomok szinte folyamatosan nyitva lesznek és miséznek az ünnepen, hogy a hívők mind részt vehessenek a miséken, egy-egy alkalommal korlátozott számban. A kisebbségben élő helyi keresztények számára más években különösen fontos a karácsony időszaka, amikor vásárokon, felvonulásokon megmutathatják közösségük erejét, de idén ez nem lehetséges.

A családok maguk döntenek, hogy otthonaikban ünnepelnek vagy meglátogatják az egyház közösségi tereit. Az idősebbek és a veszélyeztetett csoportokhoz tartozók általában otthon maradnak, de a fiatalok részt vesznek a miséken.



Ibrahim atya értesülései szerint az izraeli hatóságok engedélyezték a korábbi évek gyakorlatának megfelelően mintegy ötezer, a Palesztin Hatóság területén élő keresztény számára, hogy meglátogassák Izraelben élő rokonaikat, de idén a Gázai övezetben élő néhány száz tagú keresztény közösség nem hagyhatja el a tengerparti földsávot.



Ebben az évben nem érkeztek zarándokok és turisták a karácsonyi ünnepekre a Szentföldre, Izrael teljesen lezárta légterét a külföldiek elől néhány nappal ezelőtt az Egyesült Királyságban felfedezett új, különösen gyorsan terjedő koronavírus-mutáció miatt.



Betlehem szinte teljes egészében a turizmusból él, de március óta kihaltak az utcák, konganak az ürességtől a boltok, és súlyos gazdasági válság, tömeges elszegényedés is fenyegeti a város lakóit.



Az egyre súlyosabb járványügyi helyzet miatt a Palesztin Hatóság területén december 17-étől zárlatot vezettek be, korlátozták a mozgásszabadságot az egyes térségek, városok között és a településeken belül is. Izraelben vasárnap délután kezdődik a kormány szerda éjszakai ülésén elhatározott újabb, harmadik országos karantén a járvány visszaszorítása érdekében.