Koronavírus

Olaszországot éjféltől lezárják, a halottak száma túllépte a hetvenezret

Egésznapos kijárási tilalom lép életbe hétfő éjféltől a karácsonyi ünnepek egész időszakára Olaszországban, ahol a halottak száma túllépte a hetvenezret. A kereskedelmet és a vendéglátást is leállítják.



Milánó belvárosát vásárlók tömege lepte el az ünnepek előtti utolsó nyitvatartási napon. Hasonlóképpen hosszú sorok álltak az üzletek előtt a többi városban, ahol a kereskedők este kilencig nyitva tartottak. Jelentős volt a járműforgalom is az utakon, sztrádákon.



Éjféltől a legszigorúbb korlátozások lépnek életbe az egész országban, ami egyebek között a tartományok közötti közlekedés leállítását, ezenkívül egésznapos kijárási tilalmat jelent, valamint a kereskedelem és a vendéglátás szüneteltetését. Utcára csak engedéllyel lehet kimenni munkavégzés céljából vagy más nyomós indokkal. Engedélyezett a miséken való részvétel a lakhelyhez legközelebbi templomban. Kizárólag az élelmiszerüzletek, gyógyszertárak és más alapvető cikkeket áruló boltok és szolgáltatások működnek. A bárok, vendéglők házhoz szállításra dolgozhatnak.



A zárlat december 24. és december 26., valamint január 31. és január 6. között lesz érvényes. A rokonok vagy ismerősök közötti látogatás engedélyezett azzal a feltétellel, hogy az egy háztartásban élőkhöz - naponta csak egy alkalommal - legfeljebb két felnőtt csatlakozik.



A Vatikán közölte, hogy Ferenc pápát ismételten tesztelték, miután a kúrián dolgozó két bíboros tesztje is pozitívnak bizonyult. Az egyik Giuseppe Bertello, a vatikáni kormányzóság vezetője, a másik a pápa jobbkezének tartott Konrad Krajewski, a pápai alamizsnahivatal vezetője.



Az egészségügyi minisztérium kedd esti adatai szerint egy nap alatt 14 522 új fertőzöttet szűrtek ki az országban a korábbi valamivel több mint 13 ezer után. Az elvégzett tesztek és az ezeken talált betegek aránya nyolc százalék körüli a november elején mért majdnem húszhoz képest. Fokozatosan csökken a kórházban kezelt betegek száma, de továbbra is 25 ezer felett van. Intenzív osztályon 2624 beteget ápolnak. A járvány kezdete óta majdnem kétmillió fertőzöttek szűrtek ki.



Egy nap alatt 553 beteg halt meg a korábbi 628 után. Így a halálos áldozatok száma február vége óta elérte a 70 395-öt.