Románia

Letette a hivatali esküt a Florin Citu vezette új román kormány

2020.12.24 00:30 MTI

MTI/Baranyi Ildikó

Letette a hivatali esküt szerdán a december 6-i választások nyomán alakult, Florin Citu vezette új román jobbközép kormány, amelyben az eddig kisebbségben kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusai mellett a Mentsétek meg Romániát Szövetségből (USR) és a Szabadság Egység és Szolidaritás Pártjából (PLUS) összeolvadt USR-PLUS, illetve a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által jelölt miniszterek vesznek részt.



"A választások kétéves időszaka lejárt, sok ígéret elhangzott, ideje munkához látni" - mondta a beiktatási ünnepség végén Klaus Iohannis államfő, arra utalva, hogy négy évig nem lesz újabb választás Romániában.



Az elnök kifejtette: az utóbbi időben rengeteg fogadkozás elhangzott a politikusok részéről az állam átszervezéséről, az egészségügyi ellátás és oktatási rendszer reformjáról, a bürokrácia visszaszorításáról, a gazdaság újraindításáról, az európai támogatások észszerű felhasználásáról, a most beiktatott kormánytól pedig mindenki azt várja, hogy teljesítse ezeket az ígéreteket.



"Az új parlament, az új kormány, valamennyi hatóság velem együtt azt fogjuk tenni, amit ígértünk. Bevezetjük a reformokat, talpra állítjuk a gazdaságot, jelentős változásokat viszünk véghez, valamennyit az állampolgár érdekében" - jelentette ki Iohannis, jelezve, hogy a korábbi szociáldemokrata kormányokkal ellentétben a most beiktatott jobbközép koalíciós kormányt "sajátjának" tekinti.



Romániában nyolc év után most először alakult ki ismét olyan helyzet, amikor mind a parlamenti többség, mind a kormány, mind pedig az államfő azonos politikai táborhoz tartozik. A második mandátumánál tartó Iohannis az állam élén eltöltött eddigi hat évben a baloldali parlamenti többséggel hadakozott, és a szociáldemokraták által uralt törvényhozást tette felelőssé azért, hogy akadályozzák az általa szorgalmazott reformok életbe léptetését.



Florin Citu kormányának szerda délután kényelmes többséggel, a beiktatáshoz szükségesnél 32-vel több vokssal szavazott bizalmat a román parlament.



Florin Citu 21 tagú kormányában egyetlen nő - Raluca Turcan munkaügyi és szociális védelmi miniszter - kapott helyet. Az RMDSZ-t Kelemen Hunor tárca nélküli miniszterelnök-helyettes, Cseke Attila fejlesztési, közművesítési és közigazgatási, Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti, illetve Novák Károly Eduárd ifjúsági- és sportminiszter képviseli az új román kormányban.