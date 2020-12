Koronavírus-járvány

Kurz: sikertörténet a vakcina gyors kifejlesztése és engedélyeztetése

Sikertörténetnek nevezte a koronavírus elleni vakcina gyors kifejlesztését és engedélyeztetését szerdán Sebastian Kurz osztrák kancellár, aki sajtótájékoztatóján azt is bejelentette, hogy a többi európai uniós országhoz hasonlóan Ausztriában is december 27-én kezdik meg a védőoltások beadását.



"Egy nehéz év után van okunk az örömre" - kommentálta a döntést a kancellár, és a gyors kifejlesztés mellett sikerprojektnek mondta a biztonságot szem előtt tartó, mégis lendületes engedélyeztetési folyamatot és a vakcinák uniós elosztását is. Örömét és köszönetét fejezte ki mind az Európai Unió, mind a tudósok és a gyógyszergyártó cégek felé, akik együttesen járultak hozzá, hogy az oltóanyag - ha kis dózisban is - de még idén eljusson az unió országaiba.



Ausztria az első körben, december 26-án mintegy 10 000 dózis oltóanyagot kap a Biontech/Pfizer német-amerikai gyógyszergyártó páros készítményéből. A kormány arról döntött, hogy az első adagokat a tartományok között egyenlő mértékben osztja el, így december 27-én nagyjából egy időben kezdődhet el az oltás az összes tartományban. Először a legmagasabb kockázati csoportba sorolt 80 éven felüli, idős-, illetve szociális otthonokban lakó önként jelentkezők kaphatják meg az oltást.



Januártól márciusig három részletben még egymillió vakcina érkezik Ausztriába. A kormány oltási stratégiájának megfelelően a szépkorúak után a kórházak személyzete - kockázati besorolás szerinti sorrendben -, valamint a több krónikus betegséggel is küzdő idősebbek korosztálya következik.



Az uniós elosztási mechanizmuson túlmenően az osztrák kormány több gyógyszergyártóval - mások mellett az amerikai Moderna és a brit AstraZeneca cégekkel - is tárgyal a további adagok beszállításáról - hangsúlyozta Rudolf Anschober egészségügyi miniszter. "Eddig 8 és fél millió adagot rendeltünk, és rendkívüli háttérmunkával folyik a logisztikai előkészítés, valamint az úgynevezett "elektronikus oltási könyv" rendszerbe állítása, hogy a szükséges időben minden zökkenőmentesen rendelkezésre álljon - tette hozzá a miniszter.



Ausztriában az elmúlt 24 órában 2131 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 344 357 esetet regisztráltak. A koronavírusos betegséggel kórházban ápoltak száma 2775, az intenzív kezelésre szorulók 472-en vannak. A fertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 114-en haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 5654-re emelkedett.