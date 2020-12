Koronavírus

Mind az öt kínai fejlesztésű vakcina a tesztidőszak harmadik fázisába érkezett - hangzott el kedd este az M1 aktuális csatorna Híradójában, amelyben azt is kiemelték: a Sinopharm vakcina a szakértők szerint 86 százalékos hatékonyságú.



A tudósítás szerint a Sinopharm vakcinát Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emírségekben tesztelték. Az Egyesült Arab Emírségekben a nyáron több mint 31 ezer önkéntest oltottak be vele és senkinél nem tapasztaltak súlyos mellékhatást. Decemberben a vakcina teljes körű felhasználását is engedélyezték.



Szudánban is a kínai Sinopharm vakcinát választották. Az egészségügyi minisztérium egyik tisztviselőjének elmondása szerint azért, mert azt az "eddig legtöbbet tesztelt és legbiztonságosabb oltóanyagnak tartják".



Erről beszélt a kínai nemzeti egészségügyi bizottság egyik igazgatója is, aki szerint minden kínai fejlesztésű, a harmadik fázisban lévő vakcina "jól vizsgázott", biztonságosnak és hatékonynak bizonyult - hangzott el az M1 Híradójában.