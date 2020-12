Koronavírus

Az EU az Egyesült Királyságra vonatkozó utazási tilalmak enyhítését javasolja

A tilalmat azért vezette be néhány ország, mert Délkelet-Angliában a koronavírusnak egy új, a korábbi variánsoknál 70 százalékkal fertőzőbb változata bukkant fel. 2020.12.22 18:22 MTI

Az Európai Bizottság az Egyesült Királyságra vonatkozó utazási tilalmak egyes esetekben történő enyhítését javasolta az unió mind a 27 országának. A tilalmat azért vezette be néhány ország, mert Délkelet-Angliában a koronavírusnak egy új, a korábbi variánsoknál 70 százalékkal fertőzőbb változata bukkant fel.



Didier Reynders igazságügyért felelős uniós biztos keddi sajtóközleményben kiemelte: a jelenlegi kockázatok miatt a tagállamoknak továbbra is összehangolt lépéseket kell tenniük az Egyesült Királyság és az EU között nem alapvetően szükséges utazások megakadályozása érdekében.



Ugyanakkor az általános utazási tilalmak nem gátolhatják az unió és az Egyesült Királyság polgárait abban, hogy visszatérjenek otthonaikba. "A repülőjáratok és vonatközlekedés tilalmát ilyen esetekben fel kell oldani, mivel biztosítanunk kell az alapvető céllal történő utazások lehetőségét, és el kell kerülnünk az ellátási láncok megszakadását" - hívta fel a figyelmet Reynders.



A bizottság többek között arra kötelezné azokat, akik alapvető céllal utaznak, hogy 72 órával az utazás megkezdése előtt csináltassanak koronavírus tesztet, így elkerülhetik a karantént. A nemzetközi szállításban dolgozókat mentesíteni kell a határokon átnyúló utazási tilalom, valamint a tesztelési és karanténkövetelmények alól, továbbá a tranzitutasok karanténkötelezettségét is fel kell oldani - szögezte le a bizottság.