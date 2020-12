Koronavírus

Németországba már megérkezhetett a vírus új, erősebben fertőző változata

Hetekig tarthat még a koronavírus-járvány második hullámának erősödése Németországban, és nagyon valószínű, hogy már megérkezett a vírus Nagy-Britanniában azonosított új, erősebben fertőző változata - mondta a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) vezetője kedden Berlinben.



Lothar Wieler tájékoztatóján hangsúlyozta, hogy Németország a járvány eddigi legsúlyosabb szakaszában tart, a vírus terjedését pedig csak a fertőzésveszéllyel járó érintkezések visszaszorításával lehet feltartóztatni. Ezért mindenkinek a lehető legszűkebb családi körben kell eltöltenie az ünnepeket, és mellőzni kell az utazást.



"Nehéz hetek következnek, ne tegyük őket még nehezebbé" - mondta az RKI elnöke. Rámutatott, hogy a december elején megszigorított korlátozások egyelőre nem eredményeztek trendfordulót, az új fertőződések és a járvány halálos áldozatainak száma továbbra is emelkedik, és kritikus szintet ért el az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő teher.



Ráadásul nemcsak az intenzív osztályok kezdenek megtelni, más osztályokon is "egyre ritkábban vannak szabad ágyak", és sok kórház átállt szükséghelyzeti üzemmódra, mert egyre több orvos fertőződik meg az új típusú koronavírussal (SARS-CoV-2)- mondta a szakember.



Arról is szólt, hogy a SARS-CoV-2 Nagy-Britanniában azonosított, az eddigieknél jóval fertőzőképesebb mutációja megérkezhetett Németországba. Adatok erről egyelőre nincsenek, de "nagyon nagy a valószínűsége" annak, hogy a vírusvariáns észrevétlenül bejutott az országba - mondta Lothar Wieler.



Az RKI keddi adatai szerint az utóbbi 24 órában 19 528 fertőződést regisztráltak. Ez 35 százalékos növekedés az egy héttel korábbi 14 432-höz képest. Az új esetekkel együtt bő másfélmillió - 1 530 180 - ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t.



A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben 731 halálesetet vettek nyilvántartásba egy nap alatt. A járvány halálos áldozatainak száma így 27 006-ra emelkedett Németországban.



A Covid-19 miatt intenzív ellátásra szorulók száma az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) keddi összesítése szerint egy nap alatt 49-cel, 5216-ra emelkedett. Gépi lélegeztetésre 52 százalék - 2726 beteg - szorul. A DIVI kimutatása szerint országszerte 26 806 intenzív ellátási ágyat üzemeltetnek, ezek közül 4768 ágy szabad.