Koronavírus

Szlovákiában vasárnap kezdik az oltást

Vasárnap kezdik meg Szlovákiában a lakosság koronavírus elleni oltását - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség az egészségügyi minisztérium közlésére hivatkozva kedden.



A szlovák szaktárca közlése szerint az első 10 ezer adag vakcina szombaton érkezik az országba, s abból az idősotthonok, illetve más egészségügyi intézmények alkalmazottait és a kritikus infrastruktúrában dolgozókat oltják be. Az öt és fél milliós Szlovákia 18 millió adag vakcina beszerzésérre kötött szerződést, az országban - a kormány által a múlt héten jóváhagyott stratégia szerint - 3,3 millió személy beoltásával számolnak.



Az oltások a tervek szerint négy egymást követő körben zajlanak majd: az elsőben az egészségügyi alkalmazottak, illetve a kritikus infrastruktúrában dolgozók kapják meg az oltást, a másodikban az idősotthonok lakói, krónikus betegek és a 65 év feletti beteg személyek, a harmadik körben a lakosság nagy fertőzésveszélynek kitett rétegei, majd végül a negyedik körben a lakosság fennmaradó, 18 évnél idősebb tagjai.



Szlovákiában az elmúlt napokban több vezető politikusnak és a kabinet néhány tagjának is pozitív lett a koronavírustesztje. Pénteken Igor Matovic kormányfőnek is pozitív lett a tesztje, ő azóta karanténban van. A koronavírus-fertőzéssel regisztrált kormánytagok listája kedden tovább bővült Eduard Heger pénzügyminiszterrel.



A Nemzeti Egészségügyi Információs Központ kedden közzétett adatai szerint hétfőn több mint 13 ezer PCR típusú tesztet végeztek el Szlovákiában, s ezek alapján 2663 új fertőzöttet regisztráltak. Az újonnan regisztrált fertőzöttek száma október közepén ugrott meg, és decemberben további emelkedésnek indult, átlagosan napi kétezer fölé nőtt, az elmúlt egy hétben pedig átlagban már háromezer volt.



Az országban a kór tavaszi megjelenése óta PCR-teszttel mintegy 155 ezer személynél mutatták ki a koronavírus jelenlétét, és eddig már több mint 1 millió 325 ezer ilyen típusú vírustesztet végeztek el. A gyógyultnak nyilvánítottak száma valamivel több mint 110 ezer. Jelenleg 2538 fertőzöttet kezelnek kórházban. Hivatalos közlések szerint 1618 halálesetet tulajdonítanak a kórnak.