A második országos zárlat óta a legtöbb új fertőzöttet azonosították Izraelben

Koronavírus

A második országos zárlat óta a legtöbb új fertőzöttet azonosították egy nap alatt Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet kedden.



Hétfőn a rekordszámú, 86 857 tesztből 3594 pozitívnak bizonyult, ami október 7. óta két és fél hónapos csúcsot, valamint 4,2 százalékos arányt jelent.



Noha a tesztek száma is az egekbe szökött, az azonosított fertőzöttek száma és a fertőzési együttható, a járvány növekedési rátája is azt mutatja, hogy "megfelelő választ kell adnunk a trend megállításához" - mondta Hezi Levy professzor, az egészségügyi minisztérium igazgatója a ynetnek kedd reggel.



"Országos zárlat bevezetésén gondolkodunk. Most kell döntést hozni. Csak szigorúbb korlátozásokkal körülbelül öthetes, teljes országos karanténnal a jelenlegi fertőzési arány mellett háromhetes zárlatra van szükség - mondta a járványügyi kérdésekért felelős Natan As koronabiztos kedd reggel a katonai rádióban.



A szigorúbb korlátozások és a teljes zárlat közötti lényeges különbség, hogy az elsőben nyitva maradnának az oktatási intézmények, és nem korlátoznák az emberek mozgási szabadságát. A korábbi országos karanténok idején az emberek csak néhány száz méterre hagyhatták el lakásukat, valamint a létfontosságú munkahelyekre és az alapvető élelemiszerek és gyógyszer megvásárlására lehetett elmenni otthonról.



Egyelőre nem tűzték ki a járvány ügyeivel foglalkozó koronakabinetnek azt az ülését, amelyen a fertőzöttek számának jelentős emelkedése nyomán döntéseket hoznak az egészségügyi szakemberek javaslatairól.



A mintegy kilencmilliós Izraelben március óta 380 095-en fertőződtek meg koronavírussal. Jelenleg 27 628 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium honlapja.



A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben február óta 3111-en haltak meg. Jelenleg 857 beteget ápolnak a kórházakban országszerte, közülük 472-en súlyos állapotban vannak, 119 embert kapcsoltak lélegeztetőgépre.