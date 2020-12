Járvány

Ismét elkapta a koronavírust, majd meghalt egy izraeli férfi

A 74 éves izraeli férfi még nyáron kapta el először a koronavírust, kórházba is került, de meggyógyult, majd több tesztje is negatív lett. Rá három hónapra ismét elkapta a vírust. Légzési nehézséggel szállították újra kórházba, ahol meghalt.



Az orvosok között sincs megegyezés abban, hogy újra lehet-e fertőződni a koronavírussal - akik szerint nem, azok azt állítják, hogy több ilyennek tartott esetről kiderült, hogy nem újrafertőződésről, hanem elhúzódó, újra fellángoló, tüneteket okozó fertőződésről volt szó.



Más esetekben azonban valóban újrafertőződés történt, és ott is van, aki enyhébb tünetekkel megúszta, míg mások rosszabb állapotba kerültek, mint először.