Koronavírus-járvány

Spanyolországban továbbra is gyorsul a fertőzés terjedése

Az elmúlt egy hétben 565 halálos áldozatot követelt a koronavírus, amely több mint 49 ezer ember halálához járult hozzá idén. 2020.12.22 04:39 MTI

Spanyolországban továbbra is gyorsul a koronavírus-fertőzés terjedésének üteme, százezer emberből átlagosan 224-en fertőzöttek, egy hete számuk még 193 volt - derült ki a spanyol egészségügyi minisztérium hétfői tájékoztatásából.



A szaktárca napi összefoglalója szerint az utóbbi egy napban több mint kétezer új fertőzöttet diagnosztizáltak, péntek óta több mint 22 ezerrel emelkedett a regisztrált esetszám. A járvány kezdete óta kiszűrt fertőzöttek száma már meghaladta az 1,8 milliót.



Az elmúlt egy hétben 565 halálos áldozatot követelt a koronavírus, amely több mint 49 ezer ember halálához járult hozzá idén.



A dél-európai országban december 12-e és 17-e között több mint 950 ezer koronavírus-tesztet végeztek el, 8,3 százalékuk mutatott pozitív eredményt.



Spanyolország is csatlakozott azon országokhoz, amely korlátozza a beutazást a koronavírus új változatának angliai megjelenése miatt. Keddtől csak a spanyol állampolgárok, vagy az országban bejelentett lakcímmel rendelkező külföldiek számára engedélyezik a belépést Nagy-Britanniából.



Emellett megerősítik az ellenőrzést a brit fennhatóság alá tartozó Gibraltár határátkelőhelyén, miután a Spanyolországba ékelt területen is azonosították az új vírusmutációt.



A spanyol áruszállítók szövetsége (CETM) közölte: hét- és tízezer közötti spanyol kamion vesztegel a délkelet-angliai Dover kikötőjében, mert a francia oldalon nem fogadják a teherforgalmat.