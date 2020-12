Migráció

Két vádlottat bűnösnek nyilvánított az Angliában holtan talált 39 vietnami ügyében a londoni büntetőbíróság

A bíróság Eamonn Harrison kamionsofőrt és az embercsempész hálózat egyik szervezőjét, Gheorghe Nicát mondta ki bűnösnek a hétfői végzésben. 2020.12.21 14:10 MTI

Bűnösnek nyilvánított 39 rendbeli emberölésben két vádlottat hétfőn a londoni központi büntetőbíróság. A hónapok óta folyó tárgyalás előzményeként tavaly októberben 39 vietnami állampolgárt holtan találtak Anglia délkeleti részén egy kamion rakterében.



A bíróság Eamonn Harrison kamionsofőrt és az embercsempész hálózat egyik szervezőjét, Gheorghe Nicát mondta ki bűnösnek a hétfői végzésben.



Harrison szállította a belgiumi Zeebrugge kikötőjébe azt a pótkocsit, amelyben a 39 vietnami utazott.



A vontató nélkül átkelő pótkocsit egy másik sofőr, a 25 éves Maurice Robinson vette fel az angliai oldalon, a Temze torkolatában fekvő Purfleet komptermináljában.



Ő már tavasszal bűnösnek vallotta magát az ellene felhozott 39 rendbeli emberölés, valamint embercsempészetre, illegális bevándorlás elősegítésére és pénzmosásra szőtt összeesküvés vádjában.



A 39 holttestet tavaly október 22-én hajnalban találták meg a délkelet-angliai Thurrock ipari parkjában álló kamion rakterében.



A kamionszerelvény Scania típusú, bolgár rendszámú nyerges vontatója, amelyet Robinson vezetett, Írországból kelt át komppal Angliába, és röviddel a holttestek megtalálása előtt vette fel a pótkocsit.



A brit vádhatóság szerint az ügy mögött egy olyan globális hálózat áll, amely jelentős számú illegális bevándorló Nagy-Britanniába csempészését szervezte, és ennek tagja a két kamionsofőr is.



Robinsontól eltérően azonban Harrison és Nica tagadta a vádakat. Harrison azt vallotta a bíróság előtt, hogy nem tudott a vietnamiak jelenlétéről az általa vezetett kamion rakterében.



A londoni központi büntetőbíróság esküdtszéke azonban hétfőn őt is bűnösnek nyilvánította.

A brit hatóságok többheti vizsgálat után, tavaly november elején azonosították az áldozatokat, és akkor derült ki hivatalosan, hogy az elhunytak valamennyien vietnami állampolgárok voltak, köztük két 15 éves fiú.



Ők voltak a legfiatalabbak, de további nyolc tizenéves is szerepel az áldozatok listáján; az ő életkoruk 17 évestől 19 évesig terjed.



A legidősebb áldozat egy 44 éves férfi.



A névsor alapján az áldozatok között nyolc nő is volt.



A vizsgálati jelentés szerint valamennyien fulladás következtében vesztették életüket, miután 12 órát töltöttek a légmentesen zárt raktérben.



A szakértői vélemény szerint a szellőzés nélküli pótkocsiban 38,5 fokos hőmérséklet is lehetett.



A bűnösnek nyilvánított vádlottak ügyében várhatóan jövőre születik ítélet.



Nagy-Britanniában legutóbb 2000-ben végződött embercsempészeti bűncselekmény ehhez mérhető tragédiával: akkor 58 kínai állampolgár holttestét találták meg a délkelet-angliai Dover kikötőjében egy holland rendszámú, ugyancsak Zeebrugge kikötőjéből érkezett kamion pótkocsijában.