Koronavírus

Tízezer fős gépkocsis esküvőt rendeztek Malajziában - videó

A koronavírus-járvány szertefoszlatta sok-sok házasulandó pár reményét a nagy lakodalomról, ám malajziai fiatalok kifogtak a szigorú korlátozásokon és tízezer meghívottat fogadtak esküvőjükön. 2020.12.21 12:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A délkelet-ázsiai országban 20 főre korlátozták a vendégek számát rendezvényeken. Vasárnap azonban az ifjú pár kiült a maláj fővárostól délre fekvő Putrajaya hatalmas kormányépülete elé és onnan üdvözölte az esküvőre gépkocsin érkező, és előttük lassan elhaladó vendégeket, akik a zárt gépkocsiablakok mögül köszönthették őket - adta hírül a BBC honlapja.



A férj aki egy befolyásos politikus, Tengku Adnan volt miniszter fia, vasárnap ünnepelte születésnapját is.



"Nagyon megtisztelő. Köszönjük, hogy megértették és tartották magukat az áthajtásos részvételt előíró rendelkezésekhez és nem szálltak ki autóikból" - írta az ifjú férj Facebook-oldalán, fényképeket is megosztva az esküvőről.



Három órán át tartott, amíg a fiatalok előtt elhaladt az összes vendég, akik nemcsak egy integetésnek örülhettek, hanem ebéddel is megvendégelték őket: az összecsomagolt ételeket a gépkocsik ablakain keresztül vették át, és azonnal továbbhajtottak - adta hírül a helyi média.



Az ünneplést egy nappal az előtt tartották, hogy a politikus örömapát korrupció miatt pénzbüntetésre és 12 havi börtönre ítélték.



Malajzia az új típusú koronavírus-járvány második hullámával küzd, az országban eddig több mint 92 ezer azonosított fertőzést jegyeztek és több mint 430-an haltak meg a betegségben és szövődményeiben.