Koronavírus-járvány

Koronavírusosan szállt a repülőre - kényszerleszállást kellett végrehajtani, mert rosszul lett

Kényszerleszállást hajtott végre az amerikai United Airlines egyik járata, miután az egyik utas rosszul lett, és nem sokkal később el is hunyt, még a kórházba szállítás előtt. Mint kiderült, koronavírus-fertőzött volt, de titkolta, így nagy annak a valószínűsége, hogy szinte mindenkit megfertőzhetett a gépen.



A gép a floridai Orlandóból Los Angelesbe tartott, amikor többeknek feltűnt, hogy az egyik utastársuk rendkívül rosszul érzi magát. A férfi úszott az izzadságban, miközben a hideg rázta. Az állapota folyamatosan romlott, ezért döntött úgy a gép kapitánya, hogy kényszerleszállást hajt végre New Orleansban. A kiérkező mentők sem tudtak segíteni a férfin, aki a kórházba szállítása közben elhunyt a mentőautóban.



A TMZ szerint az utas többször hangsúlyozta, hogy nem volt pozitív koronavírustesztje, és azt állította, nincsenek Covidra utaló tünetei. Mint utóbb kiderült, nem mondott igazat, ugyanis kiderült: az elhunyt felesége szerint férjének erősen koronavírus-fertőzésre utaló tünetei voltak, mert többek között az ízlelését és a szaglását is elvesztette. Ennek hallatán a légitársaság elkezdte az utasokat felkeresni, és értesítették az amerikai járványügyi központot is.