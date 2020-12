Koronavírus-járvány

Vasárnap megkezdődött az oltási kampány Izraelben

Megkezdődött az új koronavírus elleni védőoltás tömeges beadása Izraelben - jelentette a helyi média vasárnap.



Vasárnap az egészségügyi dolgozók oltásával kezdetét vette az országos kampány a lakosság koronavírus elleni védettségének megteremtésére. Elsőként még szombat este Benjámin Netanjahu miniszterelnököt és Juli Edelstein egészségügyi minisztert oltották be a kamerák kereszttüzében, majd reggel Reuven Rivlin államelnök, több párt vezetője, miniszterek, vezető rabbik, valamint a hadsereg vezérkari főnöke is megkapta az oltást.



Vasárnaptól a kórházak és rendelőintézetek dolgozói, hétfőtől a 60 éven felüliek és az egészségi okokból veszélyeztetett csoportokhoz tartozó izraeliek mehetnek el a nagyobb településeken létrehozott oltóközpontokba. Az érintetteket sms-ben és telefonon előre értesítik az időpontról és a helyről.



A kormány azt reméli, hogy naponta mintegy 60 ezer embert, január végéig akár kétmillió izraelit oltanak be, de helyi sajtóértesülések szerint az első hét csak kísérleti lesz, és a helyi lapok hűtik azon várakozásokat, hogy napokon belül százezrek juthatnak hozzá a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyag első dózisához.



A következő lépcsőben a nagyobb kockázatú munkahelyeken dolgozók, a vírus veszélyének inkább kitett emberek következnek, így a tanárok, a szociális munkások, az elsősegélynyújtók és a börtönök személyzete a foglyokkal egyetemben, a katonák és a többi biztonsági dolgozó.



A COVID-19-ből felépültek, a szoptató vagy terhes nők, a súlyos allergiások és a 16 év alattiak beoltását nem tervezik, s a lakosság fennmaradó részét a rendelkezésre álló vakcina alapján hívják oltásra, s ezt a mennyiséget befolyásolni fogja az oltási hajlandóság is.



A mintegy kilencmilliós Izrael négymillió ember számára elegendő oltóanyagot vár a Pfizer/BioNTech-től, és további hárommillió ember számára kötött megállapodást a Moderna nevű vállalattal, de erre a szállítmányra csak április után számítanak.



Szombaton 61 ezer 994 tesztből 1866 pozitívnak bizonyult, ami 3,1 százalékos arányt jelent. Március óta 373 ezer 655-en fertőződtek meg koronavírussal. Jelenleg 24 ezer 356 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium honlapja. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben február óta 3082-en haltak meg. Jelenleg 799 beteget ápolnak a kórházakban országszerte, közülük 466-an súlyos állapotban vannak, 113 embert kapcsoltak lélegeztetőgépre.