Koronavírus-járvány

Karácsony után újabb zárlat jön Ausztriában

Karácsony után, december 26-ától újfent átfogó zárlat lép életbe Ausztriában a koronavírus-járvány miatt - jelentette be az osztrák kormány péntek este.



Újra életbe lép az egésznapos kijárási korlátozás, és bezárnak a boltok. A közeli érintkezést igénylő szolgáltatók - például fodrászok, kozmetikusok - sem fogadhatnak vendégeket. A teljes zárlat január 18-áig tart, és az általános nyitást tömeges szűrés előzi majd meg, aki pedig ennek nem veti alá magát, azoknak még egy héttel tovább, január 24-éig tart a zárlat.



A novemberi teljes lezárással ugyan sikerült csökkenteni a napi új megbetegedések számát, de a kórházban ápoltak, az intenzív kezelésre szorulók és főleg a halálos áldozatok száma még mindig nagyon magas, ez pedig veszélyezteti az osztrák egészségügyi rendszert - indokolta péntek este az immár harmadik zárlatot a kormány.



"Ha rövid időre is, de kinyithattak az üzletek, és a karácsonyt még szeretteink körében tölthetjük, tehát az erőfeszítéseink hatásosak voltak" - vezette fel a szigorításokat Sebastian Kurz kancellár a tartományi vezetőkkel tartott tárgyalások utáni sajtótájékoztatón.



December 26. után csak az alapvető szükségleti cikkeket árusító boltok és a gyógyszertárak tarthatnak nyitva. Az éttermek, lokálok, bárok már zárva vannak, és ez így is marad egészen január 18-áig.



A kijárási korlátozás újra 24 órás lesz, csak különös indokkal - munkába járás, alapvető szükségletek ellátást szolgáló vásárlás, mások segítése, illetve szabadtéri egyéni sport - lehet majd utcára lépni.



A sípályák megnyitásáról szóló döntést a tartományok kezébe adta a kormány, mindazonáltal a felvonóknál és sílifteknél elrendelte az FFP2-es kategóriájú szájmaszk kötelező viselését.



Az iskolák távoktatásban kezdik az új évet, a normál iskolakezdés szintén január 18-án várható.



A január 18-i nyitást megelőző hétvégén országszerte tömeges teszteléseket szerveznek, és aki ennek nem veti alá magát, azoknak még egy héttel tovább, január 24-éig tart majd a szigorú zárlat. Ez azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy a kereskedelmi egységek, az éttermek, kulturális és sportlétesítmények is kinyithatnak január 18-án, azok, akik nem rendelkeznek negatív teszttel, még egy hétig nem látogathatják ezeket a helyszíneket. Ahol lehet, a személyzet fogja a bejáratnál, recepciónál ellenőrizni a negatív teszteredményt, ahol ez nem kivitelezhető, a rendőrség szúrópróbaszerű ellenőrzéseket folytat majd.



Ezen túlmenően bizonyos foglalkozási ágaknál - például egészségügyi dolgozók, idősgondozók, testi kontaktust létesítő szolgáltatók, pincérek, tanárok, ügyfelekkel dolgozók - heti rendszerességgel egy-két kötelező érvényű tesztelést is végeznek.

"Nem vagyok hajlandó hozzászokni, hogy a halottaink száma naponta három számjegyű"- hangsúlyozta Rudolf Anschober egészségügyi miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg is nagy a túlterheltség az ország intenzív osztályain, s ennek jelentősen csökkennie kellene. "Félúton vagyunk, javultak a számok, de szigorítások nélkül megint robbanásszerű lenne a járvány terjedése." - tette hozzá.



Karl Nehammer belügyminiszter megerősítette a korábban már eldöntött beutazási korlátozásokat, amelyek december 19-én lépnek életbe, és előreláthatólag január 11-éig tartanak. Ezek szerint annak, aki ezen idő alatt be akar utazni Ausztria területére, 10 napos karanténnak kell alávetnie magát, és csak a karantén 5. napján teszteltetheti magát.



A koronavírus elleni oltás megkezdését december 27-ére jelentette be a kancellár, de hangsúlyozta, hogy amíg a lakosság széles körű oltása el nem kezdődik, és vissza nem térhetnek a normális élethez, mindenkinek a védelmi szabályokhoz kell tartania magát.



Ausztriában az elmúlt 24 órában 2085 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 334 913 esetet regisztráltak. A koronavírusos betegséggel kórházban ápoltak száma 3073, az intenzív kezelésre szorulók 495-en vannak. A fertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 145-en haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 5127-re emelkedett.