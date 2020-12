Koronavírus-járvány

A belga kormány szigorítja a beutazásokra vonatkozó szabályokat

A koronavírusos fertőzöttek számának gyorsuló növekedése miatt a belga kormány úgy döntött, hogy megszigorítja az országba való beutazási szabályokat az év végi időszakban. Az intézkedéseket Alexander de Croo belga kormányfő jelentette be péntek este.



Az új intézkedések értelmében december 25-től kezdődően a belgiumi lakhellyel nem rendelkező, fokozottan kockázatosnak minősített, azaz "vörös" zónából érkezőknek a belga határátlépésnél két napnál nem régebbi negatív teszteredményt fel felmutatniuk, és csak azok kaphatnak ez alól mentességet, akik munkavégzés miatt utaznának az országba, vagy 2 napnál rövidebb ideig tartózkodtak külföldön. Továbbá minden Belgiumba érkezőnek nyomtatványt kell kitöltenie, és 7 napra karanténba kell vonulnia, amit a belga hatóságok a korábbinál jóval szigorúbban fognak ellenőrizni. A karantént a hazatérés után készített negatív vírusteszttel ki lehet váltani.



A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy az újonnan azonosított fertőzöttek száma általában véve sokkal alacsonyabb, mint két hónappal ezelőtt, azonban az utóbbi napokban a járványgörbe ismét romló tendenciát mutat. "Ez akár lehet a járvány harmadik hullámának az előjele is, tehát hibát követnénk el, ha enyhítéséket vezetnénk be" - jelentette ki. Hozzátette: ha a helyzet úgy kívánja, akkor további szigorításokat léptetnek majd életbe. De Croo emellett nyomatékosan óva intett a külföldre utazástól a következő hetekben.



A kormány továbbá felhívta a figyelmet a hagyományos karácsonyi "shoppingolás" elkerülésére: a bevásárlásokat csak egy ember intézheti, és félóránál tovább nem tarthat. A hatóságok emellett fokozottan ellenőrizni fogják a távmunkára vonatkozó szabályok betartását is.



Belgiumban a héten átlagban 11 százalékkal növekedett az újonnan fertőzöttek száma, bár a kórházi felvételek mennyisége 5, a halálos áldozatok napi száma pedig 6 százalékkal csökkent.