Koronavírus-járvány

Pozitív lett a szlovák kormányfő vírustesztje

Pozitív lett Igor Matovic szlovák kormányfő vírustesztje - jelentette az aktuality.sk közlésére hivatkozva a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség pénteken. Az információt később maga a kormányfő is megerősítette közösségi profilján, a kormányhivatal pedig lemondta Matovic összes hivatalos programját.



A hírre reagálva Veronika Remisová miniszterelnök-helyettes az Expres szlovák kereskedelmi rádiónak nyilatkozva azt mondta: maga is karanténba vonul, és alighanem ez vár a kabinet többi tagjára is, akik szerdán üléseztek együtt.



Az elmúlt napokban több szlovákiai politikusnak is pozitív lett a koronavírustesztje. Köztük van Ján Micovsky földművelésügyi miniszter, illetve Peter Pellegrini korábbi kormányfő is, aki keddtől házi karanténban van.



A Nemzeti Egészségügyi Információs Központ pénteken közzétett adatai szerint csütörtökön több mint 18 ezer PCR típusú tesztet végeztek el Szlovákiában, s ezek alapján 3991 új fertőzöttet regisztráltak. Az újonnan regisztrált fertőzöttek száma október közepén ugrott meg, és az utóbbi hetekben további emelkedésnek indult: az elmúlt egy hétben átlagban valamivel kétezer felett, az elmúlt három napban háromezer felett volt.



Az országban a kór tavaszi megjelenése óta PCR-teszttel mintegy 146 ezer személynél mutatták ki a koronavírus jelenlétét, és eddig már több mint 1 millió 279 ezer ilyen típusú vírustesztet végeztek el. A gyógyultnak nyilvánítottak száma valamivel több mint 104 ezer. Jelenleg 2197 fertőzöttet kezelnek kórházban. Hivatalos források 1440 halálesetet tulajdonítanak a kórnak, ez a szám csütörtökön 62-vel emelkedett. Az elhalálozások napi száma ugyancsak emelkedő trendet mutat az utóbbi napokban.



Szlovákiában szombattól egésznapos kijárási tilalom kezdődik, a kormány által szerdán jóváhagyott intézkedés a jelenlegi tervek szerint január 10-ig marad érvényben. A tilalom nem vonatkozik egyebek között a munkába járásra, valamint azokra, akik élelmiszert vagy üzemanyagot mennek vásárolni, illetve postára, bankba, orvoshoz, egyházi szertartásra vagy internetes üzletek kiadóhelyeire tartanak.



A szlovák egészségügy-minisztérium pénteki bejelentése szerint az országban december 27-én akarják megkezdeni a lakosság koronavírus elleni beoltását az első 10 ezer vakcinával, amely addig érkezik az országba. Az öt és fél milliós Szlovákia 18 millió adag vakcina beszerzésére kötött szerződést, az országban - a kormány által a héten jóváhagyott stratégia szerint - 3,3 millió ember beoltásával számolnak.